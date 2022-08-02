裴洛西今訪台 陸外交部提5聲明嗆美負全責

美國國務卿布林肯昨日表示，美國國會是獨立平等的政府機構，美國眾院議長訪台也有過先例。如果裴洛西決定訪台，而大陸試圖製造某種危機，或以其他方式加劇緊張局勢，那責任將完全在北京。對此，大陸外交部發言人華春瑩2日在例行記者會表示，是美國在採取挑釁行動導致台海局勢緊張升級，美方應該也必須為此負全部的責任。

環球網報導，華春瑩強調，布林肯的有關言論顛倒黑白，再次深刻地展現了美方一些人的霸權心態和強盜邏輯。近期中方已經在北京和華盛頓多管道各個層級反覆闡明堅決反對美國眾院議長竄訪台灣的嚴正立場，並將藉此機會重申幾點。

第一，美國政府的各個機構，包括行政、立法、司法部門都應該執行美國政府承認和承諾的外交政策。1979年美國政府在中美建交公報中明確承諾，美利堅合眾國承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將與台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府承認和承諾的外交政策。美國眾院議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣，絕不是非官方行為。

第二，美方個別政客以往的錯誤行動不應該構成先例，更不能成為美方在台灣問題上錯上加錯的藉口。

第三，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會的普遍共識，正是在一個中國原則基礎上，中國和包括美國在內的181個國家建立了外交關係。美方在中美三個聯合公報中就一個中國原則對中方作出過莊嚴的承諾。近年來美方口頭上聲稱堅持一個中國政策，但行動上不斷的倒退，甚至虛化掏空一個中國原則，不僅先後將其單方面炮製的、中方從未承認而且堅決反對的所謂「與臺灣關係法」、「對台6項保證」塞入其一個中國政策表述，還違背僅僅與台灣方面保持非官方接觸的承諾，不斷提升美台接觸的水準，並且持續加大對台軍售。

她指出，如果美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當，將給台灣地區乃至世界的安全繁榮和秩序造成災難性的後果。

第四，美方出於「以台制華」的戰略，支持和縱容「台獨」分裂勢力，在台灣問題上不斷蓄意的挑釁中國，步步緊逼中方的紅線和底線。美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。面對美方罔顧中方反復嚴正交涉，恣意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的，這也是任何一個獨立主權國家應有的權利，更何況中國是一個擁有5000年歷史和14億多人口的大國，對此希望美方有十分清醒的認識。

第五，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚，我們堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國主權安全和領土完整，是14億多中國人民的堅定意志，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望。美方應該放棄任何打「台灣牌」的企圖，言行一致，恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。

（中時 朱紹聖）

延伸閱讀

裴洛西傳訪台觸政治敏感神經 台指期重挫逾200點

裴洛西來台 外資賣超196億 台股測月線

裴洛西下榻哪家飯店？台北君悅這樣回應

美眾議院長官很大？網揭裴洛西超狂背景

裴洛西晚間抵台 3日拜會蔡英文、立法院