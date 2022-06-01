陸港觀盤｜疫情趨緩穩經濟 陸股反彈可期

隨上海新增確診人數的減少，以及大陸政府陸續推出多項穩經濟政策，帶動大陸股市5月份上漲，上證指數與創業板指數上漲4.5％以及3.7％。

就宏觀數據來看，5月份大陸官方PMI數據49.6較4月份提高2.2個百分點，顯示疫情對於經濟的最大衝擊已經過去。且從PMI的細項指標來看，生產、新訂單、從業人員以及原材料庫存指數均有所回升。

雖然大陸維持清零政策並未改變，基於Omicron的高傳染性，未來仍可能有其他城市因本土確診增加進行防控。但從上海、北京的疫情發展可以了解，北京透過健康碼的控管阻斷了病毒的傳播，預估將成為大陸防控疫情的主要手段，大規模封城導致的經濟受損，後續發生機率不高。

2020年武漢疫情結束後，大陸總體經濟出現較大的V型反彈，但是本輪疫情發生於大陸房地產行業的調整，拖累了經濟成長性；加上近期海外市場因為通膨因素干擾，處於升息縮表的階段，海外經濟較差。預估本輪疫情結束後，難以出現2020年的V型反轉。

從政策面來看，為了穩住經濟發展，大陸於5月調整了首套房的貸款利率以及5年期的貸款市場報價利率（LPR）指標，為近期首度調整5年期LPR指標。該指標與投資、房地產市場相關性高，預估有助於降低投資的資金成本。另外大陸官方也陸續召開會議，提出穩經濟的各項政策，如減稅、針對汽車等領域進行補貼等，有助於後續經濟持穩。未來需要觀察穩經濟的成效如30大城市的房地產成交數據是否回溫，來進一步確認穩增長政策的有效性。

海外市場方面，美國4月份核心CPI維6.2％，主要因為交通以及住房驅動，其中交通方面受到新車以及舊車影響性比較大一點，主因為晶片供需仍吃緊，加上隨失業率降低租金可能持續走高，因此通膨高點雖然已過，但是仍需要觀察降低的速度。而基於通膨考量，近期傳出美國可能調降2018年中美貿戰以來設定的關稅，以目前來看，目前剩下第三輪2,500億美元商品加徵25％關稅，以及3,000億元商品加徵7.5％關稅。根據測算，若這些關稅取消，可望減少美國消費者物價指數0.3％，舒緩通膨壓力，若正式實施有助於大陸出口企業獲利的改善。

從資金面來看，因為大陸官方針對平台經濟的政策趨於和緩，加上互聯網公司業務優於預期，帶動5月份港股通淨流入人民幣（下同）464億元，2022年以來連續5個月的維持淨流入，滬深港通北上則因為5月中旬以後大陸疫情趨緩，使得市場風險偏好改善，5月北上資金淨流入169億元，為2022年2月以來首度超過100億元的淨流入。

從滬深300指數成分股表現來看，5月份表現較好的有原材料的煤炭、石油；穩經濟政策有關的汽車；成長股中的電子、新能源相關。展望未來，若後續穩經濟的措施逐步顯現，如房地產銷售金額衰退的減少，讓市場對於穩經濟的措施恢復信心，若美國不再加速升息，則成長風格可望占優。

（文／群益中國新機會基金經理人洪玉婷）

延伸閱讀

時隔65天 上海今起全面解封

陸搶救Q2 祭汽車購置稅減半

封控鬆綁 陸5月PMI回升