時隔65天 上海今起全面解封

封控長達65天之久的上海，終在6月1日等到全面解封！上海市副市長宗明5月31日表示，6月1日起市內公車、地鐵、鐵路等交通可恢復正常運行；百貨商場、超市等也可開門迎客，但仍需保持分級常態化管理，確保風險可控。

上海身為全大陸人均可支配收入最高的城市，誰也沒想到會從3月28日起的分區封控，一路延長到65天。而且封控期間由於官方「清零」、「與病毒共存」的政策搖擺不定，加上「一刀切」的封堵措施，導致各環節因應不及，屢屢傳出市民不分貧富挨餓，或病人因為延誤或被拒診而病逝等消息，引發全球關注。

隨著5月以來本土確診數持續下降，上海在5月16日公布三階段逐步解封時間表，6月1日進入全市可全面恢復正常生產、生活秩序的第三階段。

中新網報導，宗明31日表示，目前上海市單日新增本土陽性感染者人數降至兩位數，封控區總人數降至20萬以下，防範區總人數達到2,200萬以上，疫情得到有效控制，防控形勢持續回暖，這是上海得以解封的關鍵。但外界則認為，上海背後付出的各種代價與成本難以估算。

宗明表示，在交通解封方面，6月1日起，市內公車、地鐵、鐵路恢復基本運行。道路省際客運採取「一線一方案」協商恢復、水路省際客運視情況恢復。執飛上海的國內航班也將逐步恢復，同時適度調整航空公司執飛上海航班的客座率。

在上海民眾期待已久的復商復市方面，6月1日起，購物中心、超市賣場、便利店、藥店等商業網點可恢復線下營業，室外的A級旅遊景區逐步有序開放，上述地點客流量最高為總量75％。各類影劇院、文博場所、健身房等密閉場所則暫緩開放。公園實行限流、錯峰有序開放。

報導指出，不少上海人解封後計畫的第一件事就是剪頭髮，有美容院光是5月31日上午就接到30多通電話預約剪髮，6月1日所有的預定更早就排滿。