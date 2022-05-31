穩經濟！陸國務院公布多項細則助力復甦

大陸官方加速推動疫後復甦，大陸國務院31日公布「關於印發紮實穩住經濟一攬子政策措施的通知」，共包括六個方面33項措施，囊括貨幣政策、財政政策、穩投資、促消費等方面。「通知」提到，要持續釋放貸款市場報價利率（LPR）形成機制改革效能，引導金融機構將存款利率下降效果傳導至貸款端，繼續推動實際貸款利率穩中有降。

中國政府網31日公布上述通知，包含財政政策（7項）、貨幣金融政策（5項）、穩投資促消費等政策（6項）、保糧食能源安全政策（5項）、保產業鏈供應鏈穩定政策（7項）、保基本民生政策（3項）。

這是延續5月23日國務院常務會議上提出的「進一步部署穩經濟一攬子措施」，繼續完善相關細則。大陸國務院總理李克強在25日動員大陸各地方縣市政府逾十萬人，召開「全國穩定經濟大盤電視電話會議」時曾表示，4月份以來一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大，並要求各部門要在5月底以前公布穩經濟措施的實施細則。

通知指出，貨幣金融政策方面，在用好前期降準資金、擴大信貸投放的基礎上，充分發揮市場利率定價自律機製作用，繼續推動實際貸款利率穩中有降。

財政政策方面，「通知」鼓勵對中小微企業和個體工商戶、貨車司機貸款及受疫情影響的個人住房與消費貸款等實施延期還本付息。

另外，加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍。抓緊完成今年專項債券發行使用任務，加快今年已下達的3.45萬億元專項債券發行使用進度，在6月底前基本發行完畢，力爭在8月底前基本使用完畢等。