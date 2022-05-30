砸錢拚經濟 陸港股振奮

上海市29日宣布全年將斥資人民幣（下同）3,000億元拚經濟後，陸港股市30日大漲。其中，恒生指數27日漲逾500點後，30日再漲超過400點，兩日累計大漲1,007.73點，累計漲幅為5.01％。上證指數連續四個交易日收漲，累計上漲2.54％。



恒生指數30日收漲2.06％至21,123點，成交額為1,286億港元，創下5月10日以來新高。上證指數30日收漲0.6％至3,149點，深證成指則收漲1.04％至11,310點。



2022年以來，受到俄烏情勢、美國升息，以及大陸嚴格的防疫政策背景下，上證指數從年初的3,632點，最低跌至2,886點（4月26日）。然，隨著大陸疫情放緩，官方推出一連串利多政策後，上證指數出現明顯的反彈走勢。



上海市政府29日公布「加快經濟恢復和重振行動方案」，內容涵蓋增加新能源車補貼及車牌名額，緩繳餐飲、零售、旅遊民航等行業的社保，以及發放優惠券促消費等措施。受此消息激勵，陸港上市的飯店餐飲、釀酒、旅遊、零售等類股30日表現亮眼。



港股方面，運動品牌李寧、連鎖火鍋店海底撈、酒商華潤啤酒30日分別收漲11％、9.7％、8.2％。陸股方面，金陵飯店、酒商伊力特、果汁業者國投中魯、江鈴汽車30日均飆出漲停。



大陸國務院國資委27日盤後公布「提高央企控股上市公司質量工作方案」提出，打造一批核心競爭力強、市場影響力大的旗艦型龍頭上市公司。消息一出，逾50檔國企改革概念股30日漲停。



陸媒中新經緯引述券商財通證券分析，A股市場底部已現，不用悲觀。從第二季來看，市場整體仍呈震盪走勢，處於政策推出、數據驗證的階段，經濟復甦是緩慢且漸進的，並非一蹴而就，這會使得市場在突破向上的過程中一波三折，但預計下半年市場會越來越好。



中金公司表示，雖然經濟衰退憂慮引發的外圍動盪，可能仍將是導致海外中資股市場波動的主因。預期更多利多政策、市場估值已處於較低水準，以及南向資金持續流入等因素，有望支撐港股市場表現。