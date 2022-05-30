吉林接棒穩經濟 護盤汽車業

在上海宣布斥資多達人民幣3,000億元來復甦經濟之後，受疫情嚴重影響的指標省份吉林在30日也公布43條穩經濟政策，涉及投資、糧食能源安全、供應鏈穩定等八大面向，要用最大力度減少疫情影響，穩住經濟基本面。

吉林省30日公布「穩定全省經濟若干措施」，基於大陸國務院六大面向、33條措施的穩經濟要求架構下，再擴大至八大面向、合計43條措施，包括新能源車投資等工業投資項目、保障糧食與能源安全、購車補貼等措施，聚焦該省重點產業汽車工業、糧食等。

2022年疫情衝擊嚴重影響到大陸經濟基礎，吉林與上海是兩大重點災區，吉林此次疫情從3月開始爆發，3月上旬過後單日均新增數千本土案例，狀況直至4月中旬才開始緩解，4月底開始有序恢復生產生活秩序，但至今當地產業仍元氣大傷，待刺激政策助恢復。

吉林是大陸工業與糧食大省，加上省內最大兩城長春市、吉林市疫情最為嚴峻，動搖當地經濟基礎，拖累大陸前4個月經濟。大陸國家統計局日前指出，前4個月東部、東北工業企業利潤分別衰退16.7％、8.1％，受疫情影響較大，整個汽車製造業受衝擊明顯。吉林與上海都是大陸汽車工業核心省市，以2020年數據分別占汽車總產量的11％、10％，轄內有一汽、上汽等指標車企，長春與上海也分別有4、17家汽車零組件上市公司。

數據還顯示，疫情衝擊下，東北地區4月的消費品零售額較上年大幅衰退逾三成。此外糧食等農產品耕種也受到影響，解封後的吉林正加快恢復春耕。反映出吉林穩經濟將著重汽車、消費、糧食等面向。

吉林穩經濟措施還指出，將擴大增值稅留抵退稅的行業範圍；力爭8月底使用完專項債額度，再爭取新的項目；推進一汽奧迪新能源車等投資項目等。金融政策方面，將加大對普惠小微貸款支持，力爭全年發放再貸款500億元、辦理再貼現200億元；能源方面，強調做好煤炭增產保供工作，保障迎峰度夏電力電煤供應安全。