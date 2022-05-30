人民幣大漲 在岸價一度飆逾600基點

在美元走疲、上海公布50條穩經濟措施等利多下，人民幣匯價30日跳空大漲。人民幣兌美元在岸價盤中一度大漲逾600個基本點，曾升至6.64元區間、創近一個月新高。市場認為，隨著官方護航經濟政策逐漸收效，年內人民幣再出現大幅走貶的機會相應減少。



中新網報導，人民幣兌美元中間價30日報6.7048元，結束二連跌，較上日大漲339個基本點。中間價的上揚也讓在岸價、離岸價揚眉吐氣，開盤後一路升值，在岸價接連升破6.70、6.69、6.68、6.67、6.66和6.65元等關口，盤中最高升值至6.6445元，較上日官價收盤6.7081元飆升達636個基本點，漲勢驚人。尾盤前升幅收窄，終場收報6.6648元，較上日漲433個基本點。



離岸價表現也不遑多讓，30日盤中最高升至6.6554元，單日上揚超過500個基本點。截至30日晚間8點，離岸價跌回到6.6743元附近。



報導指出，分析人士表示，大陸穩增長政策頻出、經濟呈回暖態勢，不僅為市場注入信心，也對人民幣匯率形成有力支撐。同時，美元指數從高位回落也讓人民幣被動貶值壓力有所緩解。



平安證券分析，年內人民幣兌美元匯價進一步走貶的空間已較有限。預估2022年末人民幣兌美元匯率最低將貶至6.85元左右，雖可能短暫出現貶破上述價位的情況，但要跌破「7」這個關鍵價位的難度仍高。



平安證券解釋，主要原因包括，一是美元進一步上衝的動能相對有限。日圓和歐元貶值進而推升美元指數的作用力面臨衰減，使得美元催動人民幣匯率繼續走貶的可能性較小。



此外，輸入性通膨掣肘增強。考慮到人民幣匯率貶值可能影響6月及以後的生產者物價指數（PPI）年增率表現，以及下半年消費者物價指數（CPI）年增率可能升高至3％左右，這都使大陸貨幣政策的掣肘增強，減弱人民幣貶值壓力。