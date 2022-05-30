李家超獲李克強接見 正式任命為香港特首

中國國務院總理李克強今天向李家超頒發國務院令，任命他為香港下任行政長官（特首），期間他要求李家超上任後，鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運三大中心的地位。

綜合本地電子媒體發自北京的報導，李克強早上在北京中南海紫光閣會見候任特首李家超，向李家超頒發國務院令。

在頒發儀式上，李克強說，北京中央會全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，全力支持特區政府依法施政，發展經濟，改善民生，融入國家發展大局。

他說，相信並期待新一屆特區政府廣泛團結、帶領香港各界人士，積極回應社會關切，不斷提升治理的效果，鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運三大中心的地位。

他又要求特區政府繼續防控疫情，以及改善民生，解決市民大眾密切相關的、希望解決的民生難點和痛點。

據報導，主管港澳事務的國務院副總理韓正，以及全國政協副主席、港澳事務辦公室主任夏寶龍等北京中央官員陪同接見李家超。

從電視現場直播所見，在儀式上，各人都戴上口罩，但李克強除下口罩發言。

（中央社）