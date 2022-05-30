李家超獲李克強接見 正式任命為香港特首
正在北京的候任特首李家超，30日上午將赴中南海，在紫光閣與大陸國務院總理李克強接見，接受國務院任命正式成為香港特區第六任行政長官，預料下午將與大陸國家主席習近平接見。李家超（前）接受任命正式成為香港特區第六任行政長官。圖／中新社正在北京的候任特首李家超，30日上午將赴中南海，在紫光閣與大陸國務院總理李克強接見，接受國務院任命正式成為香港特區第六任行政長官，預料下午將與大陸國家主席習近平接見。
香港信報報導，李家超日前經深圳到北京，抵京後即到他入住的釣魚臺國賓館，在京期間接受閉環式管理，明天啟程返港，回港後才交代今次上京之行。
港府於本月27日發新聞稿，指李家超於28日上京，31日返港，隨同李家超上京的官員包括候任特首私人秘書杜潔麗及新聞秘書陳元德，李家超太太林麗嬋亦陪同丈夫赴京。
（工商時報 賴瑩綺）
李克強冀特首提升香港金融貿易航運地位
中國國務院總理李克強今天向李家超頒發國務院令，任命他為香港下任行政長官（特首），期間他要求李家超上任後，鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運三大中心的地位。
綜合本地電子媒體發自北京的報導，李克強早上在北京中南海紫光閣會見候任特首李家超，向李家超頒發國務院令。
在頒發儀式上，李克強說，北京中央會全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，全力支持特區政府依法施政，發展經濟，改善民生，融入國家發展大局。
他說，相信並期待新一屆特區政府廣泛團結、帶領香港各界人士，積極回應社會關切，不斷提升治理的效果，鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運三大中心的地位。
他又要求特區政府繼續防控疫情，以及改善民生，解決市民大眾密切相關的、希望解決的民生難點和痛點。
據報導，主管港澳事務的國務院副總理韓正，以及全國政協副主席、港澳事務辦公室主任夏寶龍等北京中央官員陪同接見李家超。
從電視現場直播所見，在儀式上，各人都戴上口罩，但李克強除下口罩發言。
（中央社）
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