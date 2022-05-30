特斯拉上海實施雙班制 6月產量恢復正常

特斯拉上海超級工廠內部人士表示，目前特斯拉上海臨港超級工廠再增加一班工人，由原來的單班制增至雙班制，這也意味著特斯拉產能進一步提升，6月產量有望全面恢復正常。

第一財經報導，特斯拉自4月19日復工復產以來，由於人員限制和物流等因素，維持了一個月左右的單班生產，直到5月23日，特斯拉開始進行雙班生產，距離產能完全恢復又近了一步。

一位相關人士指出，在政府的支持下，目前特斯拉工廠內工人數量較復工復產初期有所增加，兩班制仍採取閉環生產，產量已經基本與疫情封閉前的產量持平，下個月有望全面恢復到正常水平。

另一位相關人士表示，目前物流已經基本恢復，可以保證生產供應，但是由於物流涉及到跨省疫情防控等多方面複雜因素，因此尚未完全恢復到疫情前水平。

在疫情前，特斯拉採取三班制生產，每周產量接近2萬輛，日產超過2,000輛。特斯拉原本預計5月中旬產能恢復到疫情前水平，但由於供應鏈問題，這一計劃經歷了數次拖延。截至5月17日，特斯拉的整體產能利用率還僅恢復至45％。

在上海經信委、臨港管委會等部門的支持下，伴隨著特斯拉100多家供應商共同復工復產，作為重點保障領域的上海汽車產業鏈也在進一步恢復產能。

一家特斯拉位於上海的跨國供應鏈企業工廠透露，目前的物流已經基本恢復到疫情之前到水平。該廠商在復工復產初期也經歷了原材料和包材的短缺，但目前產能已經大幅提升。

特斯拉上海超級工廠經過兩年多運行，目前供應鏈已經實現了約95％的本土化率。

此外，臨港超級工廠作為特斯拉的「全球出口中心」，仍在積極滿足出口需求。出口物流也得到海關部門的全力支持。截至5月中旬，已有兩批裝滿特斯拉電動車的整船運往歐洲等地，總共出口約9,000輛。

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