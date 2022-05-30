經濟龍頭上海放大招振經濟 陸港股匯齊漲

大陸疫情暫趨緩，上海市稍早推出公布重振經濟50條行動，其中自6月1日起取消企業復工復產白名單制，帶動30日股匯同步大漲，A股三大指數集體開高，恒生指數漲逾400點，人民幣在岸價漲逾300點，收復6.66關口。

大陸中金公司分析，由於疫情的影響和房地產供給端的風險，政策乘數下降，穩增長的效果尚未充分顯現。隨著疫情緩解、政策發力，下半年經濟增速有望明顯回升。

29日，上海發布重振經濟50條行動方案，階段性緩繳「五險一金」和稅款，擴大房屋租金減免範圍、加大退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼，6月1日起取消企業復工復產白名單制，取消企業復工復產復市不合理限制。

受此消息提振，A股疫情復甦概念股大漲，啤酒、農業、酒店餐飲、航空、白酒概念紛紛走強。截至10：50，滬指漲0.55％，深成指漲1.01％，創業板指現漲1.37％。港股開高200點後一路上漲，科技股集體走高。最新恒指漲427點，報21,124點。

加上美元指數回落，人民幣兌美元連續第二日大漲。離岸人民幣兌美元早盤收復6.67關口，日內漲逾400點，過去兩個交易日累計漲約900點。在岸人民幣兌美元日內漲超300點，現報6.6655元。

中金公司最新分析指出，由於疫情的影響和房地產供給端的風險，政策乘數下降，穩增長的效果尚未充分顯現。隨著疫情緩解、政策發力，下半年經濟增速有望明顯回升。

自2021年12月以來，穩增長政策頻出，目前總體來看，在財政、貨幣、房地產需求端的政策寬松力度已經跟2020年相差不大。但值得注意的是，目前經濟從處於一個資金供給比較充裕，但是經濟活動及風險偏好仍然比較低的狀態，對於投資者來說，最佳入場時點比較難以判斷。

中金表示，無論是地產端信用問題的解決，還是疫情的發展，二者都具有一定不確定性。房地產一方面要妥善處理房地產開發商的問題，建立長效機制，另一方面又要滿足居民的剛性和改善性住房需求、保障購房者的合法權益。疫情則更多是一個自然科學和公共衛生的問題，對於經濟學者和投資者來說，對其預測面臨的挑戰就更大，即使是專業的公共衛生學者，也很難對疫情發展的終局給出一個確定的判斷，甚至難以給出一個較為清晰的概率分布。