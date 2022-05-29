A股掀回購潮 逾700家催人氣

在美國啟動升息循環導致外資流出，以及新疫情衝擊下，A股股指持續下滑。為激勵市場信心，年初至今已有超過700家A股上市公司公告實施庫藏股，其中電子、電腦和醫藥生物相關企業數量最多。

綜合陸媒報導，2022年截至5月27日，上證指數已跌約14％，深證成指更跌近25％。5月以來，A股雖從底部反彈，但換手率依舊維持較低水平，上證指數日均換手率創下近三個月最低水平。

為激勵投資人信心，根據數據寶統計，年初截至5月26日，共有713家A股公司公布回購預案，第二季擬回購公司已超450家，其中4月近350家，5月超過105家。

數據還顯示，截至5月26日，年內A股公司合計完成回購34.1億股，回購金額共人民幣（下同）378.46億元，其中5月回購股份6.79億股，創下2月以來最高水平，回購金額合計78.64億元。與2021年第四季相比，上市公司回購金額穩步提高，其中3月回購金額達到95億元，4、5月回購金額均超過70億元。

從行業分布來看，共有30個行業的公司公布回購預案，其中電子、電腦、醫藥生物相關公司數量居多，均超過70家。煤炭、綜合、鋼鐵行業最少，均不足5家。從公司屬性來看，回購公司中以民營企業居多，占比超七成。

進一步看，上述實施回購的450家公司中，回購金額上限達到億元，且機構預測2022年、2023年淨利潤增幅上限超30％的公司有19家，醫藥生物、汽車行業公司數量居多。

專業人士認為，在市場波動且人氣低迷環境下，A股上市公司積極採取回購股份的措施，既能提升公司投資吸引力，又能增強市場信心。