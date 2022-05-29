大陸各地祭補貼 打響汽車消費刺激戰

今年以來，廣州、湖北、山東等約20地陸續發布購買汽車獎勵政策。如以舊換新補貼3千元（人民幣，下同）到1.3萬元／輛，購買新能源車補貼1萬元等，多地撒錢釋放汽車消費補貼，打響新一輪「汽車消費刺激戰」。

5月27日，鄭州發放總額1億元的汽車消費券，數量近2萬份，最高額度8千元。深圳同樣鼓勵購車並大手筆補貼，對個人消費者購買新能源汽車給予最高每輛1萬元補貼，另新增投放2萬個普通小汽車增量指標。豪擲億元補貼的還有瀋陽市，決定一次性發放總額1億元的汽車消費補貼。

此前，大陸國務院常務會議已釋放減徵部分乘用車購置稅600億元，鼓勵汽車消費。據不完全統計，今年以來包括廣州、湖北、山東、海南、吉林、福建、江西、天津等20地已經陸續發布汽車消費支持政策，綜合補貼金額達數億元。

目前推出補貼政策的地域多以二、三線城市為主，至於補貼方式，湖北、廣東、瀋陽、浙江義烏等地直接補貼現金，金額2千元到1.3萬元不等。山東、河南鄭州、海南海口等地則以發放消費券為主，金額幾千元不等。

中國中央層面僅4月就多次提及鼓勵汽車消費。4月4日，財政部長劉昆撰文提到落實新能源汽車購置補貼、免徵車輛購置稅等政策，促進新能源汽車消費；國務院常務會議提出鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施。

中國能源政策研究院助理教授吳微表示，近年由於受到疫情衝擊、供應量中斷及部分城市限購等因素影響，汽車銷量增長停滯。

他指出，截至3月底，大陸汽車保有量為220輛／千人，不僅遠低於已開發國家600輛／千人的水準，也低於相似發展階段國家。因此中國汽車市場仍有成長空間。估計中國汽車銷量峰值應在2600萬輛到3千萬輛間。由於大城市受交通壓力限制，未來汽車消費會逐漸向中小城市和農村下沉。

（旺報 林勁傑）

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