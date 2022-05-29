廢白名單！上海取消復工復產不合理限制

上海取消復工復產不合理限制 將廢白名單制

上海市29日公布，取消企業復工復產復市不合理限制（6月1日起取消企業復工復產白名單制）、擴大企業防疫和消殺補貼範圍、建立長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通海內外物流運輸通道等措施，支持各行業復工復產復市，穩步提高企業達產率。

人民日報報導，上海市常務副市長吳清29日在上海疫情記者會中公布「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」（簡稱方案），共包括八個方面、50條措施，主要內容大致可分為四大重點：一、全力幫助企業紓困。二、復工復產復市。三、穩定出口、內需、投資三大需求。四、強化支撐保障。

方案指出，支持汽車、積體電路、生物醫藥等製造業企業以點帶鏈，實現產業鏈供應鏈上下游企業協同復工，穩步提高企業達產率。逐步推動批發零售、金融、交通物流等行業復工達產，搶抓農時推動各類農業生產單位復工，在具備條件後有序推動餐飲、居民服務、文旅會展等人員聚集型行業復工。建立長三角產業鏈供應鏈互保機制，共同保供強鏈。

方案顯示，加快推廣使用全國統一互認的通行證，提升跨省運輸中轉站運行效率，推廣無接觸物流方式，提高貨運通行效率。嚴格實施港口、機場防疫生產保障措施，優化提貨方式和口岸檢疫流程，保障產業鏈供應鏈和航運物流有序運轉。

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