陸港觀盤｜陸經濟成長能否續航 關鍵在這

3月時，在中國此波疫情尚未明朗的背景下，中國政府設下2022年經濟成長率約5.5％的目標，但如今疫情升溫，經濟能否達標逐漸形成問號。考量疫情衝擊，聯博將2022年中國經濟成長率預估下修至5％。目前經濟態勢多變，又有疫情惡化的隱憂，中國經濟成長力道可能受到拖累。未來兩個月，疫情對經濟衝擊與政府措施的能見度提升後，局勢將可望趨於明朗。

綜觀目前中國市場狀況，我們相信仍有三大跡象，可望成為中國市場的轉機。第一，中國政府仍有強烈意願達成經濟成長目標。其次，中國政府將會及時推出力道充足的因應政策。最後，政府將盡快控制疫情，讓經濟活動能快速復甦。

首先，中國政府仍有達成經濟成長目標的強烈意願。有鑑於去年中國科技、補教與房地產等市場發展過熱，中國政府出手整頓，導致許多人認為政府不再以經濟成長為政策目標。聯博認為，儘管中國的政策目標不再只側重經濟，而採多管齊下，但經濟成長仍扮演相當重要的角色，3月設下的成長率目標即是一例。

為了激勵地方政府，中國料將維持經濟成長目標。今年四月，中國政府釋出積極穩定經濟成長的訊息，亦指出國內經濟面臨考驗，誓言要增強政策調節力道，力拚實現全年經濟社會發展預期目標，並且計畫增加政策工具的使用。

其次，中國政府將會及時推出力道充足的因應政策。中國過往在這方面的成效不俗。以全球金融危機為例，當時中國政府為了因應出口跌勢，曾祭出金額高達4兆元人民幣的刺激方案。影響所及，在營建產業的帶動下，GDP迅速強勁反彈。

現階段環境預測尚不需要如此大規模的因應措施，但仍有待政府採取行動。此波疫情爆發前，聯博預估政府的消費與投資支出成長率將高於2020－2021年平均，且家庭消費成長率預計回升至疫前水準。如今出現疫情與封城利空，家庭消費前景已經轉淡，因此聯博認為經濟需要更多財政措施的挹注。也因如此，中國政府近期均強調加碼基礎建設支出的必要。

除了財政政策外，貨幣政策也是中國政府可搭配的政策工具之一。目前貨幣與信貸政策環境已經寬鬆，但聯博認為未來有進一步寬鬆的空間。中國人民銀行的一大目標在於維持信貸適當成長，且目前有幾項政策工具可用，例如政策利率可能進一步調降0.10％。

然而，降息有衝擊資金流量與匯率的顧慮，因此執行面可能受限。人民幣近期面臨貶值壓力，原因包括：貿易加權美元指數加速走升；疫情衝擊出口；人民幣貶值預期升溫。儘管人民幣短期仍有貶值壓力，但跌幅預計不大且為期不久。但中國人行可能會靜待貨幣市場出現適合的時間點，再出手刺激信貸需求。

聯博認為，中國也可能調降金融機構存款準備金率，但調降空間料將不會太大。地方住房市場方面，預計利多措施仍會延續，例如鬆綁買房限制、降低房貸利率與首付比例等，藉此穩定房市，而不會產生炒房機會。

第三，政府將儘快控制疫情，讓經濟活動儘快強勁復甦。中國若要達成經濟成長率目標，政府必須盡快控制住疫情。因此須持續關注疫情演變與經濟表現，尤其是中國第二季經濟數據表現。倘若第二季經濟成長率欠佳，則政府勢必有必要加碼刺激政策。除了包括旨在激勵需求的措施之外，亦可能紓困獲利與收入縮水的企業與家庭。

整體而言，中國經濟現階段風險猶存，但官方仍有釋出貨幣與財政政策的空間，可望帶動中國復甦力道。

（文／聯博集團中國首席經濟學家 Zhennan Li）

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