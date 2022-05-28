快時尚SHEIN的腳步還在加快

大陸服飾電商、快時尚代表SHEIN可謂風頭正盛，其在今年4月才募得10億美元，最新估值來到千億美元。2022年前四個月，SHEIN甚至登上美國iPhone APP Store 所有應用程序下載量的榜首，超過亞馬遜。SHEIN強大的網路運算能力加上與供應鏈體系快速結合，不僅成為SHEIN成功的關鍵，亦是其他快時尚難以望其項背的護城河。

華爾街見聞報導，SHEIN千億美元的市值，已超過了ZARA母公司Inditex市值的800億美元和優衣庫母公司迅銷的近600億美元。

成立於2008年7月的SHEIN，蟄伏十餘年之久，到近兩三年才開始嶄露頭角。作為快消品牌，SHEIN的行銷模式非常鮮明－擅長利用社群媒體。早在2012年，SHEIN就嘗試與YouTube、Facebook等社群平台合作。而在2018年前後，SHEIN則找上風靡全球的TikTok進行宣傳。

以TikTok來說，截至目前該平台標有「SHEIN」標籤的瀏覽量已達到274億次。透過社群網路的傳播力量，讓SHEIN雖作為一家年輕的初創企業，卻能以黑馬之姿領跑各家電商。

除了行銷宣傳，SHEIN成功的另一關鍵則是高效的供應鏈體系和數位分析技術，讓該公司可以及時監測流行趨勢並快速生產。報導指出，目前SHEIN生產週期已經縮窄至11天，追加爆款的供應速度可以縮短到僅需3至5天，而快時尚行業的平均交貨週期為15至20天。

要達到如此高效的供應鏈體系，SHEIN為所有的供應商設計出一套精細且高度數位化的系統。以代工廠為例，從接單開始工廠就能即時看到詳細的需求資訊，比如SKU（最小存貨單位）數量、每個SKU的生產件數、每個SKU需要的面料、各個尺寸的生產比例等；同時，工廠會將每一個生產環節即時更新同步，如面料是否已到工廠、每個款式的裁剪面料進度等。

另外，系統還會根據面料的剩餘情況，提示工廠要追加的訂單量和需要補充面料的數值。在生產進度透明的前提下，SHEIN能夠測算出所有工廠的產能利用率情況，實現前後端的精準匹配，讓整個生產流程不會停下來，透過系統自動銜接。而藉由上述供應鏈形成的產業群聚，也成為SHEIN領跑的護城河。

（工商時報 黃欣）

SHEIN背後 低調的許仰天與神祕的青科大

被認為最神秘的大陸獨角獸（估值逾百億美元新創企業）、快時尚服飾電商SHEIN近年風頭越來越盛，甚至傳出準備IPO。讓外界對SHEIN創辦人許仰天的興趣越來越濃厚，其母校青島科技大學的校風也似乎能看到SHEIN低調崛起的影子。

綜合陸媒報導，生於1984年的山東人許仰天於大學畢業後就前往南京職場，曾在南京做過線上外貿行銷等工作，隨後與兩名合夥人共同創業，最初投入婚紗跨境的領域，一直到2012年才確定專攻快時尚跨境女裝。

據其中一名合夥人李鵬說法，許仰天早年生活較為窮苦，因此為人勤奮，高三便外出打工，大學時期半工半讀。可能也因為這種生長環境，讓許仰天成名後仍維持低調路線。

另一方面，許仰天所畢業的青島科技大學也有類似的身影，低調但有著不俗的實力。青科大不在大陸「985」、「211」等重點大學的名單中，甚至可能在山東省大學裡排不進前五位，但該校的創業環境、專利實力以及將科研結果商用的成績單相當亮眼。

據IPRdaily的大陸大專院校專利轉讓2021排行榜，青科大以366件排名第52位，與許多名校並駕齊驅，更長年為山東省的首位。青科大也從資金、政策等面向實際支持學生與教授創業，在2015年就實施相關彈性學制，並將創業教育納入到了人才培養方案，並鼓勵教師主動將科研成果對接轉讓給企業，通過為企業解決技術難題而獲得成果轉讓費用，再用於投入科研。

陸媒統計，青科大共計孵化超過300多家科技型企業，自2011年來青科大通過科研成果轉化或提供核心技術支撐而上市的公司多達7家，為山東創造近人民幣1,100億元的產值。或許也是這種充滿創業養分的土壤，使許仰天能夠看到全球快時尚的轉變，打造出估值逾百億美元且低調神祕的SHEIN。

（ 工商時報 楊日興）