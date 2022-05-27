陸港觀盤｜投資者對中國2022年的增長 仍持謹慎態度

美國5月製造業採購經理指數下跌，仍符合預期，但5月服務業採購經理指數跌至53.5，明顯低於預期。此外，歐洲和英國製造業採購經理指數表現疲弱。然而，由於通膨仍然很高，歐美央行現階段仍需進一步升息。因此，經濟增長放緩風險將加劇，相關影響已經浮現在美國社交媒體公司Snap和主要零售商業績，預計經濟放緩將是金融市場的另一主要擔憂。

最新的美國聯準會會議紀錄顯示，官員支持未來幾次會議，每次升息50個基點。官員認為，通膨加劇的風險偏向上行，聯準會應該迅速轉為更中性的貨幣政策立場。然而官員亦指出，短期加息步伐加快，將令聯準會處於有利位置，以便今年稍後更好地評估政策收緊的效果。會議紀錄反映聯準會在9月及之後的議息會議，現階段尚未決定相關的升息步伐。

行長拉加德表示，歐洲央行可能於第三季結束前退出負利率。言論發表後，市場預期歐洲央行將在6月結束購買債券，在7月和9月分別升息一次。然而，對於一些歐洲央行官員每次會議升息50個基點的要求，拉加德表示不必匆忙行事。事實上，歐洲通膨率很高，歐洲央行被迫收緊貨幣政策。但不少歐洲國家經濟增長脆弱，將難以承受激進的緊縮步伐。

美股近期表現繼續反覆，由於美股已累積明顯跌幅，低位出現技術性買盤。然而，近期不少大型金融機構對股市的看法下調，投資者現階段不宜太進取。市場短期關注標普500指數能否維持在牛熊線（從高位回落20％）之上。另一方面，市場避險情緒，以及聯準會中長線升息步伐不明朗，近期資金回流美國國債市場，短年期優質債券仍然是較好的選擇。

由於強勁需求，尤其對歐洲出口大幅增長，美國天然氣價格自年初以來飆升130％ 以上。此外，美國WTI原油價格也維持在高位。美國能源部長表示，拜登不排除使用出口限制來緩解國內燃料價格飆升的情況。儘管新冠疫情導致需求放慢，中國4月份原油進口量仍然按年增長近7％。由於產能增長受限，以及俄羅斯石油進口禁令，油價短期內可能維持高位，支持位在100天平均線。

另據媒體消息指出，印度將限制糖出口。實際上，印度乾旱持續，對小麥產量構成威脅。為保障印度的糧食安全，加上國內食品價格不斷上漲，印度政府早前已經宣布禁止小麥出口。另一方面，印尼4月底亦全面禁止棕櫚油出口，反映地緣政治緊張局勢下，不少國家都偏向於採取糧食保護主義。因此，農產品價格短期仍處於升勢，預計資金將流向農產品領域。

中國中央最近推出許多不同的措施來穩定經濟增長。此外，中資科技股季度業績好於預期，股價低位有支持。然而，中國仍採取動態清零政策，投資者對中國2022年的增長仍持謹慎態度。另一方面，雖然美元匯率從高位回落，但港元和人民幣匯率暫時仍受壓，或反映近期地緣政治風險加劇。預計港股短期暫難突破，恒指阻力位於50天平均線。

中國國務院公布穩定經濟增長的新一攬子措施，包括支持銀行在今年內對小微企業等貸款延期還本付息，以及減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣。預期銀行股可能會遭受撥備成本上升和淨息差下降的影響。然而，鑑於其低市盈率和高股息率，銀行股短期內將窄幅區間波動。另一方面，預計購置稅減免，可以拉動100萬至200萬乘用車新增需求，建議投資人可關注中資汽車類股。

（文／凱基證券（香港）研究部）

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