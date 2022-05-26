配合李克強穩經濟 人行再提降準

大陸近期緊鑼密鼓推出「穩經濟」措施，在國務院25日召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」後，中國人民銀行隨即表示將運用降準等貨幣工具，加大重點領域金融支持力度，以穩企業、穩就業創業、穩經濟增長。市場緊盯人行近日是否宣布再次降準。

雖然大陸刺激經濟措施齊發，但陸港股26日表現平淡，上證綜指與深證成指開盤後一度下跌後震盪回升，最後分別收升0.5％、0.57％。港股也以小跌0.27％作收。

匯率則因美元指數反彈，人民幣中間價26日中止四連升，貶216基本點報6.6766元。在岸價開盤迅速跌破6.7元，且跌幅進一步擴大，一度觸及6.75元區間，較上日收盤價跌逾700基本點；離岸價同步走弱，貶至6.77元附近。夜盤略有反彈，在岸、離岸價差拉開，顯示離岸市場看空人民幣的預期上升。

近期大陸經濟放緩壓力巨大，尤其上海封城後，經濟數據快速下滑，不少機構認為全年GDP成長率要達成5.5％目標十分艱鉅。為此大陸近期動作頻頻，「全國穩住經濟大盤電視電話會議」25日召開後，各部會和地方政府紛紛動員，推出相關穩經濟措施，人行貨幣政策尤受各界關注。

人行在4月25日曾宣布全面降準0.25個百分點，向市場釋放人民幣5,300億資金。但該次降準力道低於市場預期的0.5個百分點，因此多數分析指向人行可能還會再次降準。

人行26日公布通知，將一方面強化企業「敢貸的信心」，另一方面採取正向激勵和評估考核，激發銀行「願貸的動力」，同時鼓勵推動科技賦能及產品創新，提高企業「會貸的水平」。而人行也將做好資金保障和管道建設，夯實「能貸的基礎」。

人行表示，要發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好降準、再貸款再貼現、普惠小微貸款支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。制定年度普惠小微專項信貸計畫，確保普惠小微貸款增速不低於各項貸款增速，全國性銀行要向中西部地區、信貸增長緩慢地區和受疫情影響嚴重地區和行業傾斜。