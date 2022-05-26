王心凌「愛你」橫掃大陸 帶火這支股連漲

大陸正刮起一陣「愛你」旋風，歌手王心凌日前參與芒果超媒自製節目表演成名曲「愛你」，勾起不少粉絲情懷、在當地掀起一股王心凌狂熱。且王心凌的影響力更是擴及股市，不少粉絲直言要買股票表示對王心凌的支持， 芒果超媒股價也連續3個交易日上揚。

王心凌參與芒果超媒自製節目「乘風破浪」第三季，綁起馬尾穿著學院風的一曲「愛你」造成轟動，在各大搜尋與社群平台、影音平台、音樂平台上，相關關鍵字、影片或王心凌的歌曲攻占排行榜前列，繼此前大跳居家健身操的劉耕宏後，又一位在大陸網路上掀起第二春的已成名台灣藝人。

節目在20日播出後帶動芒果超媒股價走揚，24日至26日連續三個交易日收盤上揚，24日盤中股價一度漲停上攻至人民幣（下同）39元，達到1月份以來高點。在26日收盤，芒果超媒股價漲1.54％報38.29元。

芒果超媒進入2022年來股價不斷走低，1月首個交易日盤中股價漲至59.8元的高點之後，就開始大幅滑落，3月中旬股價低見27元，4月中下旬時一度在28元上下拉鋸，直至5月才有開始復甦反彈。

年內股價走低且經營壓力增加，芒果超媒此次押寶自製節目「乘風破浪」第三季，該節目主打30位30歲以上的已出道女星進行訓練與比賽，第三季有包括前少女時代團員Jessica參與，開播前已掀起話題，王心凌「愛你」意想不到的神救援更為節目熱度大幅升溫，更讓不少粉絲親入股市，以真金白銀支持自己的青春。

芒果超媒在2022年首季業績黯淡，營收銳減逾2成，淨利潤大幅衰退逾3成。不過華創證券指出，隨著「乘風破浪」第三季、「聲生不息」等自製綜藝節目取得成功，預計芒果超媒廣告收入將逐漸恢復，第二季收入與利潤能轉正成長。

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