陸4月手機出貨量 年減逾三成

大陸工信部旗下中國信通院25日公布數據，4月大陸國內市場手機出貨量1,807.9萬部，年減34.2％，降幅較3月的40.5％收窄。分析認為，6月隨著「618」購物節到來，數據有望回暖。

信通院數據顯示，前四月大陸國內手機總體出貨量累計8,742.5萬部，年減30.3％，其中5G手機出貨量6,846.9萬部，年減25％，占同期手機出貨量的78.3％。

從國內外品牌構成來看，4月大陸國產品牌手機出貨量1,642.7萬部，年減33.6％，占同期手機出貨量的90.9％。前4月國產品牌手機出貨量累計7,407.7萬部，年減33.5％，占同期手機出貨量的84.7％。

智慧手機方面，4月出貨量1,769萬部，年減34.4％，占同期手機出貨量的97.8％。前4月，智慧手機出貨量8,577.4萬部，年減30.4％，占同期手機出貨量的98.1％。

Strategy Analytics日前曾預估大陸2022年第二季智慧手機出貨量將較上年同期大減20％。產業專家普遍預期Android手機廠受到的影響較大。IDC研究部門表示，第二季大陸智慧手機出貨量下滑，主要因Android手機市場的動能轉弱。

iPhone部分，Counterpoint Research表示，第二季蘋果在大陸的iPhone出貨量可能下滑約4％～5％，但部分是因為季節性因素所致，因為9月發表新產品的效應逐漸消退。

Counterpoint分析，隨著「618」購物節登場以及疫情緩解，6月的智慧手機銷售可望回溫，年減幅可能縮小至介於3％～4％。但如果疫情和封控沒有緩解，那麼銷售可能較上年同期下滑超過一成。