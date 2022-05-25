陸穩經濟 召開超大型電視電話會議

穩經濟火力全開。大陸國務院總理李克強25日召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，要求第二季經濟成長率實現正成長以及失業率全面下降，並在5月底前公布穩經濟實施細則。這是李克強三天內兩度親上火線「穩經濟」，顯示大陸經濟失速下滑情況可能比外界預期嚴重。

這場會議如同疫後拼經濟的誓師大會，陸媒報導，本次會議在省、市、縣設立分會場，要求各級政府主要官員參加。按照大陸全國2,844個區縣計算，這次會議的規模將超過10萬人。

央視報導，李克強在23日的國務院常務會議（國常會）已宣佈推出包含六方面、共33項穩經濟措施。25日李克強親自主持全國性會議，正是要敦促各地加速推出並落實符合地方發展的穩經濟政策。

據稱，本次會議的主要目標包括實現第二季GDP成長率正增長，以及第二季失業率下降。

報導指出，李克強在會上指出，3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，某些方面甚至比2020年疫情嚴重衝擊還大。

李克強要求，去年底中央經濟工作會議和今年3月政府工作報告確定的政策，必須在上半年實施完成；23日國常會所提出的多項穩經濟政策，必須在5月底前公布實施細則。

在防疫和經濟之間，李克強強調，防控疫情同時也要完成經濟社會發展任務，防止「單打一、一刀切」。此外，各地在協助企業紓困政策「能出盡出」，對各類市場主體一視同仁，用市場化辦法、改革舉措解決難題。

陸媒引述基層幹部表示，先前國務院也曾要求地方縣市政府參與電視電話會議，但本次還要求地方主要機構的負責人也要參與，其與會規模之廣歷年罕見。包括浙江、湖北省等地方政府也在全國會議結束後立刻召開省級會議，並迅速公布會議內容，確保落實上級任務。

值得注意的是，25日國務院辦公廳同時公布「進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見」，支持各地新建的重點領域及重大工程，鼓勵行業龍頭企業通過兼併重組、產權轉讓等方式來優化存量資產；鼓勵符合條件的基礎設施不動產投資信託（REITs）項目發行上市等。「意見」公布後，帶動A股上漲，滬指25日收報3,107.46點，漲1.19％。