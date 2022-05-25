中美將簽約 中概股摘牌有解

糾纏多年的中美審計監管合作傳出重大進展，美國證交會（SEC）國際事務部主任YJ Fischer美東時間24日指出，目前與中國、香港在審計合規性上取得進展，即將簽署初步協議。市場傳出，中方希望6月底前能夠解決雙方分歧，讓面臨摘牌危機的美股中概股鬆一口氣。

SEC美東時間20日宣布，根據「外國公司問責法」，把寺庫、醫美國際等8檔中概股加入「預定摘牌名單」。加上此前已公布被列入名單的個股，共涉及148檔中概股，占美股上市中概股的一半，令市場高度關注中美審計監管合作進展。

外媒報導，SEC表示，過去一段時間就在美上市的中概股審計合規問題，與中國展開長時間的談判，未來雙方將就有關審計問題簽署協議。但SEC表示，這是雙方監管機構踏出的第一步，目前這一談判仍然「存在重大問題」。

SEC國際事務辦公室主任YJ Fischer在國際證券協會理事會年度大會中表示，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）需要在11月22日前，完成對中國企業的審計檢查，以符合美國要求的最後期限，否則這些公司將於2023年初下市。如果相關中概股確實太過敏感而無法遵守美國的相關規定，中國當局應該考慮讓這部份的發行人從美國交易所下市。

YJ Fischer承認中美相關談判已取得進展，仍強調在2023年以前達成協議已時日無多，PCAOB仍需要獲得中國當局的充分合作與同意，以便PCAOB的代表能在中港兩地進行實地檢查及調查。

華爾街日報報導，即使達成協議，允許美國監管機構檢查在中國的審計機構，PCAOB也需要充分了解公司的審計文件，才能確定中國作為一個司法管轄區是否符合「外國公司問責法」的要求。

考量到年底美國可能加速實施「外國公司問責法」，專家和知情人士指出，中國實際上可能只剩下幾周時間和美國達成協議，使PCAOB的代表能夠前往中國開始檢查，因為這些檢查可能需要幾個月的時間才能完成。此外，中國的防疫、邊境管制、特大城市封城等政策，也可能推遲美國官員實地檢查時間。

中國證監會25日聲明指出，中美談判進展順利，但沒有結果前不宜披露個別議題，並重申會以互相合作、平等的基礎解決目前審計查察議題，其態度始終是積極的和具建設性的。

報導引述知情人士透露，中國證監會最近在與中企、國際投資者舉行的閉門會議中表示，正努力實現在6月底前達成協議的目標。