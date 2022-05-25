航海王揚帆訊號來了 老謝揭1檔狂噴7.8倍

上海預計最遲6月中旬全面解封，全球航運股比價效應有望再起。財信傳媒董事長謝金河認為，港股的東方海外非全球前10大航商，獲利也僅介於長榮及陽明之間，股價卻已狂噴7.8倍，對比國內的貨櫃3雄，股價實在相對保守。

上海解封、俄烏戰爭、美西港口勞資談判是影響下半年全球海運供應鏈的3大變數，其中影響程度最大的上海解封，預期最快5月底、最慢6月中旬有解，業者多看好海運業將迎「報復性出貨潮」，旺季可能在6月報到提早報到。

謝金河也在臉書發文表示，過去2年，香港股市一蹶不振，恆生及國企指數大跌，大多數重磅級個股如騰訊、阿里、美團、小米、百度等股價輕者腰斬，重者跌7、8成，惟獨前香港特首董建華家族的東方海外國際，股價不斷奔馳，不斷創新高。

這2年全球貨櫃航運景氣大好，台灣3家貨櫃航運公司去年大賺5057億元，今年首季，3家貨櫃航運公司大賺2025.49億元，比台積電的2027.32億少一點點，但面對未來不確定的景氣變化，台灣3家貨櫃航運公司股價相對保守。

謝金河也指，今年全球最威猛的航運股，一家是德國的赫伯羅特（HLAG），另一家是香港上市的東方海外。

由董浩雲創立的東方海外，在全球貨櫃總噸位數沒有排入前10大，不過去年營收1308.34億港元，淨利554.06億港元，大約介於長榮及陽明之間，EPS86.16港元，這個獲利數字在港股十分搶眼。

今年東方海外1股配4.41美元，大約34.6港元，香港難得有如此高殖利率的企業，使得東方海外股價漲不停。東方海外從30港元一路漲上來，最高漲到264.6港元，恆生指數在下跌，東方海外卻不斷創新高。

這兩天，東方海外晉升為恆生指數成分股，6月1日起又成為MSCI全指數成份股，市值也飆升到1709億港元，十分逼近長榮海運，讓謝金河認為，領先全球貨櫃航運股大漲的訊號值得留意。

（旺得富理財網 李宗莉）

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