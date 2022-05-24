陸今年GDP成長率 瑞銀大砍至3%

大陸動態清零的防疫政策讓經濟承受巨大苦果，隨著4月宏觀數據出爐，多家外資機構近日再度下修經濟增長預期。瑞銀24日將大陸2022年全年GDP增長率預測從4.2％大砍至3％，為目前各機構最低。摩根大通（小摩）也從4.3％調降至3.7％。大陸官方要達到全年5.5％左右的增長目標面臨嚴峻挑戰。

3、4月大陸多地因防疫被迫封城，人貨流動受阻，經濟動能隨之熄火。從官方近日公布4月數據來看，投資、消費、工業增加值全線下滑並低於市場預期，4月份的失業更攀升到6.1％，創下逾兩年來新高，經濟的加速放緩讓外界擔憂。

港媒報導，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤24日在報告指出，疫情及相關的限制措施重創大陸經濟活動，將大陸2022全年GDP增長率由原本預估的4.2％下調至3％，並估計第二季GDP年增率將放緩到1.4％，以季增率來看將衰退8％。這是瑞銀月內第二度下調預測，足見情勢相當不樂觀。

汪濤表示，儘管運輸及物流自4月中旬起開始改善，但進展緩慢；多個城市的消費活動仍受到高度限制，房地產銷售持續低迷，5月前三周的銷量較上年同期減少五成。

在瑞銀的基線預測中，若官方減少運輸和供應鏈的限制，預料最快將在第三季和第四季出現明顯反彈。不過，鑑於Omicron病毒變異株的傳播速度快，預期大陸放寬防疫限制的可能性不高。持續封控限制與不明確性，將抑制企業和消費者的信心，壓抑多時的需求難以回升。

基於上述理由，瑞銀大幅下調2022年全年經濟增長預測至3％，第二季GDP的季增率收縮加劇的背景下，預期第三季GDP增長將出現V型反彈，季增率將大幅升至10％，但年增率仍只有3.1％。汪濤建議，接下來投資者仍須密切關注大陸在防疫政策上的變化、大規模的刺激措施以及房地產行業的發展。

另外，摩根大通23日公布報告，將大陸2022年全年經濟增長預期從4.3％下調至3.7％。該行認為，由於疫情封控，第二季可能出現比預期更嚴重的收縮。