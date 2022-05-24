陸港觀盤｜投資信心回穩 A股靜待反覆築底

5月以來，受到包括上海在內的多個重點城市，仍因應疫情進行「封控」措施的影響下，A股在上半月行情顯得欲振乏力；時序來到5月中下旬，中國人民銀行祭出調降貸款市場報價利率（LPR），且幅度為歷次最大，同時對科技巨擘監管放寬，及上海也傳出將逐步復工的訊息後，市場氛圍稍見好轉。上海綜合指數以及代表大型股的中國A50指數，近期行情開始緩步墊高，未再有跌破了近兩個月低點的現象。

5月20日，人行2022年以來第二度下調了LPR。其中一年期LPR維持3.7％不變，五年期以上LPR調降至4.45％，較上月下降了15個基點，降幅為歷次最大。受到降息利多激勵下，隔日A50指數即大漲逾2％，創5月初以來新高。重量級權值股貴州茅台短期技術面型態轉強，配合地產板塊信心回穩，再加上6月初各城市有機會逐漸恢復正常生活秩序，指數在反覆多空拉鋸後，有望完成築底。

但是在總體經濟層面，2022年大陸仍有重重挑戰，官方政策需要步步為營。主要因為今年以來中國經濟可說是內外交迫，內部本身面臨疫情衝擊及管控造成的影響，外在環境則有烏俄戰爭造成原物料價格飆漲，及美國聯準會（Fed）升息使國際資金緊縮的壓力。雙重衝擊下，要達到全年經濟成長目標5.5％左右的難度越來越高。

也因此我們在日前4月底甫召開的政治局會議中，看到重申「穩經濟」的目標，會議結論提出「努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間」，對於兩會所設定全年5.5％左右經濟增速目標則表達將「努力實現」，稍稍緩解了此前市場對於傳言要下調增速目標的擔憂，後續需留意未來穩增長政策，是否有更多積極的加碼與落實。

目前可以看到的是，對於2021年嚴控的如房地產、平台經濟領域，已釋出更友善的態度。其中關於平台經濟提到「要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支援平台經濟規範健康發展的具體措施」，受此影響，未來平台經濟相關公司股價可望得到喘息機會，評價面也有修復回升的空間。

在疫情的影響方面，因封城導致工廠減產停工的狀況已有減緩，目前特斯拉在上海超級工廠的產能，傳出已全面恢復，加上上海市若可按原訂自5月16日開始，展開三階段逐步放鬆的防疫管控，預計於6月中旬左右，可全面恢復正常生產與生活秩序，使市場對於更多區域復工復產的預期增強，是有機會助A股獨立於多數國際股市之外，出現反彈行情。

整體來說，A股最新的估值水準位於近五年的低位，已具長期投資價值，但是在美國Fed進入升息周期、中國國內經濟數據仍疲軟下，短期市場投資者的情緒，仍將會比較謹慎，對於風險或利空訊息的反應，仍將較為明顯，因此格局規畫上，仍先以反覆築底的方向視之，對於市場可維持「不過分樂觀、不過分悲觀」的心態。

布局建議上，既然指數表現空間有限，較多的表現機會將落在結構性機會上，也就是可多關注「性價比」較高的大型股，例如低本益比及低股價淨值比的金融、白酒板塊，進行價值投資，或是在國產替代政策下，具有固定需求的電子、電氣設備等基建類股，此外，有長期碳中和、碳達峰趨勢保護下的新能源汽車標的，同樣也具布局價值。

（文／國泰中國A50 ETF基金經理人游日傑）

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