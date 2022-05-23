若北京侵犯台灣 拜登：願軍事介入保台

美國總統拜登亞洲行期間再談協防台灣議題，挑動兩岸敏感神經。拜登23日與日本首相岸田文雄會談後記者會上，在被問及美國是否會對中國大陸強行控制台灣的企圖進行軍事干預時，他回答「是的」。當現場記者再次詢問「你會嗎？」拜登再度點頭，並表示如果北京侵犯台灣，美國會軍事捍衛台灣。

綜合路透及多家外電報導，拜登說，這是我們做出的承諾，「我們同意一個中國政策，我們簽署了它以及其他相關協議，但透過武力奪取的想法並不合適，會擾亂整個地區，並成為類似在烏克蘭發生的另一場行動。」不過他也補充希望這類事件不會發生。

但美國白宮隨即引述拜登的發言聲明，美國對台政策沒有改變，並重申美國奉行「一個中國政策」，以及根據「台灣關係法」作出的承諾，「美國會向台灣提供軍事手段來保衛自己」。

中共中央政治局委員楊潔篪18日與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）通話時就曾警告，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題」，再三警告美國勿打「台灣牌」。

綜合外媒報導，拜登指出，希望台灣的現狀不會出現單方面改變，並認為解放軍軍機靠近台灣飛行是在冒險。拜登強調，「美國將與其他國家站在一起，以確保北京不能對台灣使用武力」。

拜登最新表態引發中國反彈，外交部發言人汪文斌23日表示，中方對美方的言論表示強烈不滿和堅決反對，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，「不要站在14億中國人民的對立面」。中方必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，「我們說到做到」。