拜登喊降中關稅 人民幣飆升

美國總統拜登23日表示，正計畫調降中國進口商品關稅，並呼籲石油輸出國家組織（OPEC）提高石油產量，藉以因應美國高漲的通膨壓力。拜登鬆口調降關稅消息一出，人民幣匯市秒現狂歡行情，人民幣兌美元在岸價、離岸價雙雙跳漲逾300個基本點，來到6.64元區間。

路透報導，正在日本訪問的拜登，23日與日本首相岸田文雄結束會談後舉行聯合記者會，針對媒體問及是否會取消對中國商品加徵關稅，拜登直接回應：「我正做此考慮」。並稱加徵關稅不是本屆政府所為，而是前一任川普政府所課徵，表示將在返美後與美國財政部長葉倫商討中國的關稅問題。除了考慮削減關稅，拜登還加強呼籲OPEC提高石油生產。這也是他提議對抗通膨的作法之一。

上述消息一出，人民幣匯價23日下午立刻狂飆，離岸價從6.69元附近一路升破6.68元、6.67元，來到6.66元區間，飆升逾380個基本點。夜盤時刻仍繼續走高，至23日晚間8點，來到6.6489元，日內上漲450個基本點。在岸價表現也相當強勁，23日官價收升106個基本點、報6.6634元。晚間8點夜盤繼續小升來到6.6452元附近。

另，人民幣兌美元中間價23日報6.6756元，較上個交易日大幅上調731個基本點，一舉升破6.7元整數關口。其單日升幅1.1％，更創下2005年7月22日以來的17年新高，也成為拉抬在岸、離岸價走升的助力。

上週外媒才報導，白宮內部對於削減中國關稅出現分歧意見。路透引述知情人士透露，葉倫認為加徵報復性關稅傷害的是美國消費者和企業，希望大幅削減對中關稅；但美國貿易代表戴琪則希望制定更廣泛的對中貿易戰略，以保護美國就業和應對中國在全球市場的行為。

葉倫在5月19日證實，拜登政府內部正討論取消部分「非戰略性」中國進口產品加徵的關稅。中國商務部隨即回應，稱此舉有利於中美關係。