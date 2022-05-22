陸挺數位文化企業科創板上市

為提振低迷景氣，大陸官方近期多次表態支持平台經濟發展。中共中央、國務院辦公廳22日公布最新意見，明訂支持符合科創屬性的數位化文化企業，在上交所科創板上市融資，再為平台經濟打開新一扇門。

自中共中央總書記習近平4月29日主持中央政治局會議時提出「促進平台經濟健康發展」，等於是最高層級發話放寬平台企業發展，之後包括大陸國務院總理李克強、副總理劉鶴也先後表態支持平台經濟發展。

大陸央視報導，大陸兩辦22日公布「關於推進實施國家文化數位化戰略的意見」（簡稱意見），明確到2035年，建成物理分布、邏輯關聯、快速鏈接、高效搜尋、全面共享、重點集成的國家文化大數據體系。

意見提出八項重點任務，分別是：一、統籌利用文化領域已建或在建數位化工程，與數據庫所形成的成果。二、鞏固文化數位化基礎設施。三、鼓勵多元主體仰賴國家文化專網。四、鼓勵和支持各類文化機構接入國家文化專網。五、發展數位化文化消費新情境。六、統籌推進國家文化大數據體系。七、加快文化產業數位化布局。八、建構文化數位化治理體系。

意見要求，在數據採集加工、交易分發、傳輸儲存及數據治理等環節，制定文化數據安全標準，強化中華文化數據庫數據入庫標準，建構完善的文化數據安全監管體系，完善文化資源數據和文化數位內容的產權保護措施。

值得注意的是，中國科學院文獻信息中心4月指控，大陸最大學術文獻數據庫平台—知網（CNKI）的續訂費用高達人民幣千萬元級別，且續訂條件苛刻，雙方談判暫時無法達成一致，知網已經暫停其使用權限，消息一出引發網友熱議。大陸國家市監總局5月13日公布，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。

大陸自媒體「七祖侃市」認為，大陸兩辦最新意見與知網的反壟斷稍微有點關係，因為大量中文學術文獻都放在知網。不過，意見重點在於文化的數位化，顯然對於數位經濟概念股是重大利多。