陸科技重鎮 北京海淀區管控升級

北京本輪本土疫情蔓延已1個月，遲遲無法實現社會面清零，似乎有意收緊防疫措施。北京21日通報，為遏制疫情擴散蔓延，保障群眾健康安全，按照「非必要不流動」原則，自當天中午12時至28日12時，海淀區全域管控措施升級，全區實行居家辦公。



北京海淀區是重要文教區和IT產業重鎮，區內有北京大學和清華大學等名校，同時也是中關村科技園區所在，眾多知名科技企業總部設在此處。當地防控措施升級之後，對產業影響有待後續觀察。



大陸20日新增本土病例181例、無症狀感染951例。其中北京新增58例本土確診病例，12例無症狀感染者。北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰21日下午通報，當天0時至15時，北京市再新增本土感染者33例。



北京本輪疫情自4月28日以來，本土感染者已超過1,300例，且遲遲無法實現社會面清零。根據統計，北京近八天報告社會面感染者46例，分布在東城區、西城區、朝陽區、豐台區、海淀區和房山區等六個區。北京市政府發言人徐和建21日表示，本市幾起聚集性疫情和社會面零星散發病例，增加了疫情防控的不確定性。



北京市海淀區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室21日通報，海淀區域內單位全面落實居家辦公要求。確需到崗位的，到崗人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，實行家庭單位「兩點一線」工作。同時全區要減少聚集性活動，落實不聚集等防疫要求。