富時羅素季度調整 鋰電巨頭遭剔除

國際指數編制公司富時羅素（FTSE Russell）20日公布富時全球股票指數系列季度審議結果，陸港股部分，陸股共2檔個股遭剔除，包括1檔大盤股及1檔小微盤股。港股則有4檔小微盤股被新納入。遭剔除的大盤股為市值近人民幣（下同）800億元的大陸鋰電巨頭先導智能，引起市場熱議。



富時羅素20日公告季度調整結果，富時全球股票指數系列新納入的4檔港股，包括鷹瞳科技、鴻承環保科技、康耐特光學、UJU HOLDING。大盤股剔除1檔A股，為先導智能；微小盤股中剔除1檔B股，為*ST山航B。該調整將於6月17日收盤後正式生效。



值得注意的是，先導智能遭富時全球指數剔除的原因，不是因為業績不佳或交易清淡，反倒是因外資過於追捧導致持股已達上限，只好暫時剔除。富時羅素公告顯示，這檔股票遭剔除的原因在於未通過自由流通調整審查。這意味著，先導智能的外資持股比例達到上限，因可供外資買入空間不足而被剔除。



根據深交所官網顯示，截至5月19日，包括先導智能、三花智控、東方雨虹、洽洽食品等在內的10檔股票，外資持股比例均達到預警線。根據交易所規定，當外資持股比例超過24％時，下一個交易日會公布該股的最新外資持股情況；超過28％後，滬深股通暫停買入，只能賣出；超過30％，外資全部買入通道關閉，只能賣出。



陸媒財經雜誌報導，2022年以來，先導智能的外資持股比例居高不下，多次超過27％的預警線。最新資料顯示，外資持有先導智能的A股總數為4.16億股，占公司總股本比例的26.62％。



先導智能成立於2002年，總部位於江蘇無錫，主營業務為新能源領域提供智能裝備。該公司財報顯示，2021年營收100.37億元，年增71.32％；淨利潤15.85億元，年增106.47％。其中，鋰電池智慧裝備業務收入占總營收69.3％。



大陸鋰電市場近年競爭激烈，使得各家大廠股價震盪。以先導智能為例，2019年6月初股價仍在16.7元左右徘徊，但在2021年11月盤中衝上88.8元歷史新高，漲幅超過5.3倍，到隨後股價明顯滑落。先導智能20日收盤上漲1.26％，報49.64元，累計2022年以來下跌30.57％，但其股價的五年漲幅仍多達2.9倍。