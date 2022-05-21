經濟學人:疫情衝擊 大陸出口盛況不再

近年中國經濟受惠於出口成長迅速而蓬勃發展，但英國「經濟學人」期刊近日分析指出，受到COVID-19疫情衝擊，導致西方國家需求放緩，中國往昔出口的盛況已不復見。

經濟學人（The Economist）14日報導，中國的出口，無論是鐵路、公路、海運和空運，過去兩年進展迅速，以美元計算，2021年成長近30%。但是今年4月份，中國出口成長趨緩，以美元計算，僅比去年同期增加3.9%。

報導引述野村證券指出，中國41個城市仍執行嚴格的COVID-19防控措施，這些城市的國民生產毛額（GDP）占全中國的30%。

報導指出，這些地方的官員急於避免疫情，當卡車司機在高速公路檢查站等待裝卸貨物，曾把他們困在駕駛座。

中國嚴格的防疫措施也使得國際貿易陷入困境。據海事情報公司Windward的數據，4月中旬，有506艘船在上海港外等待進港，而2月只有260艘。

樂觀人士之前期待，中國出口的機制可禁得住三不五時爆發的變異株Omicron疫情，並稱可採行所謂的閉環管理，使勞工與外界隔絕，吃喝拉撒與從事生產，通通集中在工廠裡。

但是現代化的工廠難以自給自足，每個廠房閉環都還是得接觸供應商，若是供應鏈中的任一環節染疫，可能會波及所有的生產線。

報導引述路透社指出，像是美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的上海超級工廠，因廠商爆發疫情無法供貨，導致線束短缺而停產。

報導說，衡諸當前的情況，任何貿易量的增加都令人刮目相看，不過中國海關9日公布出口成長3.9%只是表面數據而已，實情並非如此。

據瑞士銀行（UBS）的說法，本月稍晚將發布更鉅細靡遺的統計數據，可能呈現中國出口價格漲幅達到或超過8%，果真如此，那麼4月中國出口量必定下滑。

報導說，出口價格上漲已引發貿易夥伴通膨加劇的恐慌，尤其是美國，不過這個警訊通常被過度誇大。

根據舊金山聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of San Francisco）經濟學家的說法，2017年，部分或全部在中國製的商品，占美國個人消費的比例不到2%。

報導說，中國因疫情造成的瓶頸可能會產生更大規模的影響，好比導致競爭對手抬高售價，但是當前大部分美國的通膨並非輸入性所致。

報導指出，事實上，中國的出口更像是美國當前通膨困境的受害者，而非造成美國通膨的原因；美國經濟放緩導致對中國商品需求疲弱，這主要是美國本身造成的供應斷鏈。

報導說，針對採購經理人的調查顯示，今年截至目前，每個月的出口訂單有減無增，疫情期間正是西方國家亟需家電和電腦之際，但中國官方的統計顯示，上個月這些商品的出口減少。

報導指出，當然也並非所有的一切都在放緩，像是自從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令揮軍入侵烏克蘭以來，由於制裁阻礙俄國商品銷往西方市場，中國自俄羅斯的進口持續增長。

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