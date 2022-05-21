IMF總裁:陸經濟不必太擔心

大陸本輪疫情自3月爆發以來，嚴格的防疫政策重創經濟表現。國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）19日指出，中國堅持的「清零政策」不可行，但她對中國經濟並不太擔心，相信政府仍有財政與貨幣政策的實施空間。

中國疫情重災區的上海市統計局20日公布4月經濟數據顯示，規模以上工業的總產值大跌61.5％。其中，外資、港澳台商影響首當其衝，跌幅分別高達70.2％和68.3％。

路透引述喬治艾娃於德國出席七國集團（G7）財長及央行行長會議期間表示，上海等中國主要城市在「清零政策」下遭大規模封城，但此舉用於對抗傳染性極強的變種病毒是行不通的。

儘管如此，喬治艾娃表示對中國經濟其實並不太擔心，因為中國政府將運用財政和貨幣政策空間支持經濟增長。

喬治艾娃指出，由於俄烏戰爭為能源和食品價格造成的壓力與日俱增，中國的「清零」和封城政策重創製造業，再加上亟需重組的供應鏈等因素，她已不再將通膨視為「暫時性」的情形，警告各國很難在不導致經濟衰退的前提下抑制通膨。

對於中美關係，喬治艾娃重申對於全球經濟脫鉤的擔憂，未來恐分裂為由美國和其他市場導向國家組成的集團，以及中國和俄羅斯等國家主導經濟體的雙邊競爭。

IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas曾於4月時警示，若全球經濟分裂為不同標準的競爭體系，將形成一場技術、監管和機構之間激烈競爭的全球性災難。