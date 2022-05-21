陸港觀盤｜提振中國股市難以一蹴而及

中國大規模的清零政策使其股市進入了六年來最糟糕的一個月，市場普遍預期，由擔心中國政府可能首次無法實現其經濟增長目標，股市未來可能出現更大跌幅。中國今年的GDP目標是實現5.5%左右的成長率，但由於官員們正在努力控制多地爆發的新一波疫情，導致經濟學家們陸續被迫下調預測。

面對新冠疫情，中國堅持採取「動態清零」政策，實施嚴厲的封鎖措施，致力降低確診數字。對於這樣的困難，中國政府的官員也承認，因為4月不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。中國4月社會消費品零售總額同比下降11.1%，低於經濟學家的預期，因爲全國範圍內的嚴格新冠防疫封鎖减少了需求。

樂觀的一面是，中國政府承諾加大貨幣和財政支持力度，以實現經濟增長目標，這應有助於提振國內經濟活動，與中國貿易往來密切的其他亞洲經濟體（如日本、韓國和新加坡），也有望受惠於中國的政策轉向。

中國人民銀行在4月15日宣布，自4月25日起，將下調銀行存款準備金率25個基點。市場普遍預期今年中國人民銀行將進一步降低存款準備金比率，以支持經濟增長。同時，市場也預期中國政府會增加財政支出，和頒布更多貨幣寬鬆政策，儘管步伐可能會相對緩慢，但未來幾個月股市和經濟復甦應該會有所改善。

五月份以來，上海疫情形勢有所好轉，復工復産持續推進。供應鏈方面，隨著政策推動，從整車貨運流量指數看全國的物流在快速恢復中。整體看，五月份疫情影響相比四月份將明顯較小，經濟在逐步恢復正常中。

同時，財政政策料將發揮更大作用，如增加支出、減稅降費、中央對地方的財政轉移支付，以及發行地方政府債券以支援中小微企業和基建。貨幣政策也應繼續寬鬆。不過，投資者還需密切關注中國所面臨的一系列重大挑戰。首先，儘管中國已釋出微調防疫政策的論調，但北京、深圳和上海等主要經濟中心也實施了封控措施。新一輪出行限制可能阻礙消費復甦，不過，對生産的影響應有限且爲時短暫。

其次，房企違約仍令投資者擔憂信貸風險，還需更多措施來穩定房地産市場。值得注意的是，中國逾100個城市的房貸利率出現下調，有關預售資金監管賬戶的新規也有助於緩解開發商的現金流問題。往後看，局部疫情反復對供應鏈的擾動尚未充分反映在第一季報，第二季報企業盈利能力將進一步承壓，第三四季度則伴隨著疫情影響减緩和穩增長發力見效有望迎來逐季修復。

對於保持耐心的投資者而言，我們認爲大型科技企業存在機會，其市盈增長率估值很低且盈利前景依然穩健。即使在近期出現反彈後，總體股價水平表明市場情緒依然低迷，且基本忽視了中國企業創新增長的潜力。在全球風險和衝擊下，中國市場也難以獨善其身。

我們建議可以結合自上而下和自下而上的投資邏輯，從宏觀流動性變動趨勢、風險偏好的變化趨勢、行業基本面變化情况和估值水平等多方面進行觀察。在全球大力推進淨零、碳中和的宏觀背景下，光伏、風電、電動車行業的需求依然處在快速成長階段，我們長期看好這些領域裡的投資機會，同時可關注復甦過程的消費、服務等穩增長主線。

（文／滙豐中國多元資產入息平衡基金經理人游陳達）

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