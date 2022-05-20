茅台電商啟動 281萬人搶2.3萬瓶酒

A股股王貴州茅台打造的電商平台「i茅台」App於19日上線。「i茅台」公布當日申購結果顯示，包括兩款茅台虎年生肖酒、茅台酒（珍品）、茅台1935共四款產品，總投放量僅23,444瓶，卻吸引超過281萬人申購。

不過，貴州茅台19日股價收跌0.28％至人民幣（下同）1,756元，最新總市值為2.2兆元。近一個月，該公司股價累計下跌達2.28％。

界面新聞報導，在「i茅台」風光上線的背後，貴州茅台的電商之路顯得格外艱辛。

2014年，貴州茅台挑戰電商領域，自主打造電商平台，兩年後聚焦酒業垂直電商平台，卻在2019年解散茅台電商公司。但是經過這八年來的努力，貴州茅台終於在電商領域打開新局面。

澎湃新聞報導，茅台集團董事長丁雄軍19日在上線儀式中表示，現有的四款產品仍保持預約申購形式。而當日新上架的五款產品則採用即時購買，線下配送的形式，其中包括飛天53度100ml貴州茅台酒，售價為每瓶399元。

智通財經網引述大陸白酒行銷專家肖竹青分析，19日上架的100ml茅台就是為了日後漲價鋪路。按100ml飛天茅台的發售價每瓶399元估算，轉換成500ml的飛天茅台，漲幅約33％。

大陸酒業研究者歐陽千里指出，在沒有「i茅台」以前，貴州茅台推出新品時，常和綜合類平台合作來吸引用戶，用戶和貴州茅台屬於買賣關係，而非留存關係。如今「i茅台」直接面對海量用戶，在增加推出新品成功率的同時，也能有效提升營收及淨利。

業內人士表示，貴州茅台在電商領域的成功，很大程度上受惠於飛天茅台熱度不減。當飛天茅台終端價格居高不下，促使飛天茅台成為白酒業的超級大單品。在固有流量的支撐下，很難有其他品牌電商可以達到此一熱度。

【禁止酒駕・飲酒過量・有害健康】

延伸閱讀

大陸｜茅台鎮造富神話不再

首季淨利增近24％ 貴州茅台大漲4%

貴州茅台2021年營收 邁人民幣千億大關