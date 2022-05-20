陸瘋搶晶片人才掀漲薪潮 跳槽平均漲五成

受到疫情衝擊，近期因全球晶片短缺導致人力需求龐大，根據陸媒報導，大陸正掀起一陣晶片行業的漲薪潮，一名資深獵頭公司員工透露，他們經手的很多晶片設計工程師和驗證工程師，年薪高達人民幣60萬至120萬元（折合約新台幣266萬至533萬元），業內跳槽人才平均調薪50％。

《時代周報》引述Wind數據統計指出，85檔A股半導體產業概念股中，若以員工薪資中的「工資、獎金、津貼和補貼本期減少額」方式計算，2021年有64家公司員工平均薪資較2020年成長，其中有8家平均薪資漲幅超過5萬元人民幣（折合約新台幣22萬元），舉例像是「寒武紀」公司平均薪資上漲12.16萬元人民幣，「北京君正」公司平均薪資上漲10.46萬元人民幣。

另根據人力資源服務公司瀚德發布的「2022人才趨勢報告」報告，今年各行業中，預計跳槽薪水漲幅以智慧汽車晶片和先進半導體晶片研發職位最多，薪資漲幅逾50%，大陸晶片業跳槽薪資漲幅比新能源、醫療與大健康產業還高。

其中與晶片設計相關的職位薪資最驚人，在大陸求職平台上，不少晶片IC設計職位要求碩士學歷、有工作經驗，月薪開在3萬至8萬元人民幣（折合約新台幣13萬至35萬元）；能擔當晶片IC設計或晶片驗證專家職位，月薪多在5萬元人民幣以上（折合約新台幣22萬元），負責人職位月薪甚至高達21萬元人民幣（折合約新台幣93萬元）。

報導稱，大陸半導體行業協會等機構發布的「大陸集成電路產業人才發展報告（2020-2021年版）」顯示，預計2023年前後，大陸積體電路業人才缺口將高達20多萬名。

英國《星期日泰晤士報》先前以「大陸不擇手段尋求半導體霸權」為題撰文指出，台灣主導著世界半導體的生產，現在全球最先進的晶片約有92%是由台積電生產，全球陷入晶片荒，除了進一步將台灣推上地緣政治的風口浪頭上，更引來北京政府的覬覦，試圖滲透台灣半導體產業和挖走人才。報導指出，陸企頻頻出招挖角台灣人才，據悉有越來越多家偽裝成台資或外資企業，利用空殼公司或開曼群島等避稅天堂隱藏身分。

（ 中時新聞網 邱怡萱）