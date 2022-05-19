上海首批金融復工 台銀一銀華銀入列

第一批上海市政府所發的金融復工白名單出列，在公股行庫中包括台銀、一銀、華銀三家上海分行均列在榜內，至於土銀及台企銀雖然不在第一批白名單中，不過據悉，並不影響兩家銀行上海分行的營運，因為是否入列白名單，主要和能否增派更多人手進入分行有關。

目前全部公股銀行的上海分行，都是營運不中斷，且幾乎所有行庫的行長及未居家辦公的行員，都留守未踏出自家分行48天，也有行庫主管私下更直以「死守四行倉庫」來形容這些銀行台幹們在過程中的艱辛。

行庫主管指出，上海市主要為了推進各行業復工復產，因此在18日發布第一批金融機構白名單事宜。其中，由於封城後分行人員不能進出，一銀表示，第一銀行上海分行於3月28日封城前，即安排人力進駐，並維持營運不中斷。

而包括土銀、台企銀未被列於第一批白名單內，但兩家行庫的上海分行亦在封城之前即有同仁駐守於行內，確保營運不中斷，因此雖然未列榜白名單，實際上並不影響正常運作，包括居家辦公的同仁也持續和銀行電腦連線處理業務。

上海市在18日發布首批金融白名單，入列名單的銀行將可增派更多人手進入分行，但仍會維持「只進不出」。

一銀表示，由於目前上海分行仍維持營運不中斷，人力應還足夠，因此是否增派更多人員進駐上海分行，尚在評估中。而尚未入列白名單的行庫，則會對於後續批次白名單申請的具體程序和要求，進行更多了解，來掌握更多申請流程與作業相關的訊息再進行評估。

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