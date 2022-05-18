瑞銀看衰：陸第二季GDP增長不保二

疫情反覆與多地封控，讓大陸4月經濟增長大幅走弱。瑞銀18日公布報告，將大陸第二季GDP預期下調到年增2％以下、季減6％。瑞銀認為，儘管政策有望加碼，但要達到全年5.5％左右的目標已不可能，甚至該行預測全年增長4.2％都有下調壓力。至於大陸疫情的外溢效應，法國外貿銀行報告認為，新加坡受衝擊最大，印度受益最多，並將大陸今年GDP增長率預估從5.2％大幅調降至4.2％。



4月下旬大陸公布第一季GDP年增率4.8％、遜於全年目標，加上長三角多地進入封控，多家機構先後下調大陸全年經濟增長預測，普遍認為無法達到5.5％左右的目標。



香港信報報導，瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，停工停產和貿易活動受限最嚴重的時期可能已經過去，預計5月復工復產持續進行，工業生產和貿易增速將有所反彈，社會消費品零售也有望回暖。但防疫政策會持續限制經濟活動，同時導致企業推遲生產和資本開支。他預計第二季GDP將季減6％，更低於此前預測的季減1％左右，同時也下修第二季GDP年增率預測。



汪濤還說，從4月社會消費品零售額年減11％來看，低迷的消費將影響經濟增長大幅走弱。鑑於動態清零防疫政策至少會持續到年底，預期消費復甦會比較緩慢。



若防疫政策沒有明顯寬鬆、或無大幅政策支持，這意味著瑞銀全年GDP增長4.2％的預測面臨顯著的下行壓力。不過汪濤表示，若官方放鬆防疫政策，物流和生產干擾消退，預計第三、第四季經濟增長會回穩反彈。



除了瑞銀以外，法國外貿銀行18日也將大陸2022年GDP增長率預估從5.2％大幅調降至4.2％，該行認為大規模的防疫封控可能會拉低GDP增速1.5個百分點。法國外貿銀行18日也將大陸2022年GDP增長率預估從5.2％大幅調降至4.2％，法國外貿銀行並認為，如果大陸清零政策不鬆綁，對經濟衝擊會更趨長期化。



法國外貿銀行認為，大陸2022年長期防疫封控造成的經濟活動低迷，對於身為亞洲重要大宗商品樞紐的新加坡來說，將間接受到大陸需求下降的影響，受創最為嚴重。另外，高度依賴陸客旅遊的泰國也會面臨風險。該行還認為，由於大陸需求的突然減弱勢必壓抑大宗商品價格，印度將是最大受惠國。