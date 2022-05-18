上海金融復工 864家列白名單

繼產業鏈復工復產之後，上海的金融服務業也正加快復工腳步。上海市地方金融監管局18日公布首批共864家金融機構復工「白名單」，除了金融交易市場與監管單位，還有銀行、證券、保險業者，台資金融機構的上海分行也在其中。接下來上海預計每周公布一次白名單，從金融到產業全面推動恢復正常秩序。



上海身為大陸的金融中心，活絡資本市場血脈、提升金融服務，是「穩增長」的重要關鍵。上海證券報導，上海市地方金融監管局18日公布「推進本市金融機構持續平穩運行更好支援經濟社會發展的工作方案」，並列出首批白名單推動優先復工。



名單包括中國外匯交易中心、上海證交所、上海期交所、中國金融期交所、上海保險交易所、中債登、中國人民銀行徵信中心等重要金融市場要素部門，超過200家的中外資銀行總分行、自貿區分行、數據中心、信用卡中心、資金運營中心等機構，以及保險、基金、券商、信託、期貨等公司。



工作方案指出，將分批審批公布白名單，按照「必須必要、最低限度；動態管理、循序漸進；聯合聯動、風險可控」原則，具備封閉生產條件的金融機構優先復工。原則上，每周公布一次白名單，部分金融機構表示已申請進入第二批白名單。依照流程，由區域金融主管部門審核後，再報請上海地方金融監管局批覆後才可確定。



自3月底上海封城以來，當地金融市場即便透過遠距工作維持運行，但整體金融量能急遽下降。以人民幣在岸市場來說，從3月28日分區分控，到4月19日共15個交易日，就有12個交易日的單日成交量不足200億美元，創下2020年2月以來單月新低，相較之下，2021全年日均成交量約371億美元。大陸官方在4月份曾就此詢問過多家機構，直至4月底逐步復工復產後，金融市場動能才略有回溫。



陸媒引述上海當地金融機構負責人指出，考慮到員工居住各區的防疫細節不盡相同，在市內交通全面恢復前，仍會維持分流上班。另有金融機構表示，先前封控時由一批員工駐守在公司逾一個月維持運作，由於目前還未全面解封，正在挑選第二批員工繼續駐守。