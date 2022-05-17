大陸城市人才吸引力 北京再奪冠

大陸各地近年人才政策推陳出新，北京因嚴控人口、疏解產業，人才淨流入占比逐年下降，直至2020年有所回升，並在2021年續創新高，上海也因推動新經濟促進政策，持續吸引人才進駐。與此同時，深圳和廣州互為人才外流目的地首選，人才淨流入趨勢停滯。

新浪財經引述澤平宏觀與智聯招聘合作推出2022年「中國城市人才吸引力排名」報告顯示，北京作為大陸政治、經濟、文化中心，薪資優勢明顯，人才吸引力指數連續兩年居首。上海則因經濟規模較大且增長穩定，穩居第二位，深圳排名第三，其後依序為廣州、杭州和成都等。

調查顯示，上海自2021年取代天津，成為北京人才流出第一目標城，深圳和廣州則互為人才外流目標城市的第一位，人才淨流入趨勢休止。其中，廣州經濟發展仍快速，生活成本為一線城市中最低。

大陸人才吸引力百強排行中，東部城市占比超過五成。報告指出，長三角、珠三角人才集聚且跨區流動性減弱，京津冀人才凈流出趨勢放緩，成渝基本平衡，長江中游人才持續凈流出。

二線城市方面，杭州因以電商為代表的產業發展迅速，排名持續位列二線城市首位，自2017至2021年人才淨流入占比逐年攀升，成都則祭出「築巢引鳳」吸引人才，近年淨流入狀況由負轉正。離上海較近的蘇州也在區域優勢帶動下，人才流入穩定增長。

行業分項來看，2021年流動人才中，約有52％分布在IT網際網路、房地產和製造業等三大產業，且房地產行業人才異地求職比例明顯增高。

求職人才占比分別為網際網路和通訊電子業的19.5％、房地產建築業的16.1％，以及製造業的13.9％，三者合計占比將近五成。

值得注意的是，流動人才最多的前三行業亦為上述三大行業，流動占比分別為18.7％、19.3％、14.1％，合計占有52％。報告指出，大陸流動人才分布更加集中，且流動人才在房地產和建築業的分布遠高於所有求職人才。