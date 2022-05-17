逆風向上 京東Q1財報驚豔

在網路監管以及疫情封控下，大陸電商仍保持強勁動能，業內巨頭京東17日公布首季業績，包括收入以及淨利潤等指標均優於市場預期，其美股盤前大漲超過9％。

京東在17日港股盤後公布首季財報，財報公布前，京東港股伴隨大陸官方擬放寬網路監管的相關消息，收盤大漲7.4％報214.8港元，成交值33.71億港元。

京東美股17日盤前股價走揚，財報公布後漲幅更從6％持續擴大，一度漲至9.64％。京東財報顯示，2022年首季收入成長18％至人民幣（下同）2,397億元，經營利潤成長41％至24億元，非公認會計準則（Non-GAAP）下經營利潤成長近33％至47億元。期間淨虧損30億元，2021年同期則為淨利潤36億元；不過Non-GAAP下，淨利潤持平40億元。

京東首季指標優於預期，此前市場多預期首季收入規模約成長16％至2,358億元，經調整淨利潤則預估年減37％至24.98億元，但京東經調整淨利潤，最終追上2021年同期。

收入方面，京東服務收入增速仍保持高檔，首季服務收入年增26.3％至352億元，商品收入年增16.6％至2,044億元。用戶是另一大亮點，京東首季年度活躍用戶帳戶年增16.2％至5.805億人，單季新增用戶達到1千萬人，且公司首季用戶平均購物頻率創歷史新高，用戶平均貢獻收入值（ARPU）創近三年最高。

值得注意的是，首季大陸因應疫情實施的封控力度，並沒有第二季這麼猛烈，第二季電商行業狀況有待後續關注。

在京東17日電話會議上，焦點指向京東年度重點促銷活動「618」。京東CEO徐雷表示，商家在第二季投入「618」的力度與積極性超過往年，許多商家與品牌都希望藉由這次促銷盛會復甦，京東也希望趁此時間點能改善集團第二季的業績。

對於此次「618」是否受到疫情封控措施影響，徐雷指出，目前除了上海外，各地商家履約情況都正常，上海有零星限制措施但會持續關注。集團此次因為疫情，並未設立KPI，將致力提升消費者體驗。

徐雷坦言，首季曾對變現能力較差的新業務進行一些資源轉移，未來也會繼續聚焦主要業務。

京東物流17日也公布首季業績，期間收入年增22％至273.5億元，虧損13.5億元較2021年同期虧損110億元收斂。京東物流並宣布CFO馬越辭任，由單甦接任。