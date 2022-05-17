陸持有美債 降至12年新低

在美國加速收緊貨幣政策和俄烏衝突打擊下，美國財政部最新公布的國際資本流動報告顯示，3月份全球投資者正不約而同大舉拋售美債。以海外第二大美債持有者中國來說，3月份持有的美債規模降至10,396億美元，不僅連四月減持，更降至2010年6月以來的近12年新低。

中國證券報報導，數據顯示，3月份，包括全球央行在內的官方機構大幅拋售324億美元的美債，為兩年以來的最大月度拋售規模，更是2月全球官方機構拋售規模162億美元的2.1倍。與此同時，海外投資者拋售943億美元的美股，是2月拋售額254億美元的3.7倍。

除了中國以外，海外最大美債持有國日本，也因為日圓兌美元匯率跌至近20年低點，一改2月份增持美債的狀態，在3月份狂拋739億美債，所持倉位降至12,324億美元，為2020年1月以來新低。由於美國財政部報告有兩個月的延遲，隨著日圓兌美元仍在低點震盪，預期日本拋售美債的腳步仍未停歇，未來幾月公布的持倉部位將繼續下降。

另外，美國財政部的數據還顯示，3月份瑞士、巴西、新加坡、挪威、韓國、沙烏地阿拉伯、以色列、荷蘭、澳洲、義大利、越南、瑞典及波蘭等10多個主要海外美債持有者，也不同程度減持了美債，其中沙國為連續第二個月減持，以色列也減持65億美債。

3月份全球投資者拋售美債的主因，和當時10年期美債殖利率一度跌破2％有關。令市場擔心的是，美債最大的購買者美國聯準會已宣布加快縮表，雖然美債殖利率加速回升，但扣除美國高漲的通膨後實際殖利率為負值，讓美債吸引力大幅下跌。

中國近期也有不少聲浪建議應調整海外資產布局。中國社科院學部委員余永定14日在一場論壇表示，應調整中國的海外資產負債結構，可考慮減持美國國債，增持其他形式的資產，分散外匯存底的幣種。

中國近年已先後下調外匯資產中的美債部位以分散風險，同時增持黃金。以2021年來說，中國黃金進口量達818公噸，較2020全年的601公噸大幅增長36％。