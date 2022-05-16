疫情升溫》大陸4月三經濟指標全趴

大陸經濟4月受上海等地封城影響，消費、工業、投資三項主要經濟數據全部走弱，且遠遜於市場預期。其中，消費額和工業增加值的衰退速度加快，尤其是消費更衰退11.1％。同時，4月失業率攀升至6.1％，創2020年2月以來新高。

大陸國家統計局公布數據顯示，4月社會消費品零售總額年減11.1％，遠低於市場預期的年減6.6％，3月為年減3.5％。拖累1至4月社會消費品零售總額年減0.2％，亦低於預期的年增1.2％，1至3月為年增3.3％。

4月規模以上工業增加值增速由正轉負，從3月的年增5％轉為年減2.9％，低於預期的年增0.4％。2022年前4月，工業增加值年增4％，較前3月回落2.5個百分點，低於預期的增長5％。

前4月固定資產投資年增6.8％，前3月為年增9.3％。另外。4月全國城鎮調查失業率為6.1％，比3月上升0.3個百分點。31個重點城市的失業率為6.7％，為2018年1月開始該調查以來的最高值。

統計局新聞發言人付凌暉表示，4月疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，現在吉林、上海等地的疫情已經得到有效控制，復工復產有序推進，擴大內需、助企紓困、保供穩價、保障民生等一系列政策措施正在顯效，5月份經濟運行有望得到改善。

東吳證券表示，4月經濟數據普遍弱於預期，主要經濟增長分項全面降溫，第二季經濟增速下行壓力亦有所加大，不過隨著常態化核酸檢測模式的改善和推廣，疫情對經濟的影響可能趨弱，預計後續穩增長政策將繼續加碼。

消費方面，民生銀行首席研究員溫彬認為，城鎮調查失業率上升至6.1％，失業的增加會引起居民收入得不到保障，進一步影響消費能力和消費意願。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威表示，當局會持續推出刺激措施，試圖穩定經濟，也可能會進一步解除房地產行業的限制，但主要還是要取決於是否能微調動態清零政策。

對於統計局表示，投資還會對經濟發揮重要支撐作用，中信證券指出，隨著上半年地方政府新增專項債發力，下半年城投融資邊際改善加上低基數效應，預計全年基建投資增速有望達到10％。