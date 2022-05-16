特斯拉上海廠復產計畫擬推遲至少一周

路透引述特斯拉一份內部備忘錄指出，電動汽車商特斯拉上海工廠產量恢復到封控前水準的計劃，至少推遲一周。

路透早前曾引述特斯拉另一份備忘錄指，該公司計畫從5月16日起將上海工廠的產量提高到每天2,600輛。但最新的備忘錄稱，本周上海工廠的生產維持一個班次，每日產量約為1,200輛；5月23日起產量將提高到2,600輛。早前市場就曾傳出，特斯拉因為零部件供應鏈缺料問題，不得不暫時停工，儘管特斯拉否認停工停產，但也坦言供應鏈問題仍是全面恢復產能的關鍵。

另外，特斯拉在16日向國家市場監督管理總局備案了召回計畫。將自2022年5月23日起，召回生產日期在2021年10月19日至2022年4月26日期間的部分國產Model 3、Model Y電動汽車，共計107,293輛。

澎湃新聞報導，本次召回的部分車輛在準備直流快速充電時或在直流快速充電期間，資訊娛樂系統的中央處理器可能沒有充分冷卻，導致中央處理器運行速度減慢及中央觸摸顯示幕顯示遲鈍，嚴重時中央處理器可能重啟從而造成顯示幕無法顯示。上述故障發生時，倒車影像、風擋（除霜、除霧及雨刮）功能的設置、駕駛顯示和指示燈等將無法正常使用，極端情況下會增加車輛發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

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