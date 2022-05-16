上海防控3階段 6/1起全面恢復正常生活

上海市副市長宗明16日在防疫記者會上表示，隨著各項防控措施的落地實施，綜合專家研判分析，上海已經明確了下一步防控工作分為三個階段。

第一階段

鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。從現在開始至5月21日，重點是降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水準社會活動。

第二階段

向常態化防控轉換階段。5月22日至5月31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。

第三階段

全面恢復全市正常生產生活秩序階段。6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復上海全市正常生產生活秩序。

先恢復產業鏈供應鏈 再擴大復工復產範圍

央視報導，宗明表示，分階段推進復工復產。從5月16日起，先集中恢復產業鏈供應鏈，然後再逐步擴大復工復產範圍。非生產性企業，繼續宣導居家辦公。分階段復商復市，16日起，先有序恢復超市賣場、便利店、藥店等線下業務，然後再有序恢復農貿市場、理髮和洗染服務等。各類影劇院、文博場所、健身房等密閉活動場所暫緩開放。分階段復學復課，優先安排有高考和中考任務的高三、高二、初三年級學生復學。中小學其他各年級繼續開展線上教學。

另外，16日開始，巡遊計程車、私家車可在社會面清零的金山、奉賢等非中心城區和浦東新區相關鎮域範圍通行。5月22日起，公車和地鐵有條件逐步恢復運營。網約車參照社會車輛通行管理要求。對外交通方面，16日開始，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。後續，航空逐步恢復國內航班執飛上海市，適時調整國內外航司執飛上海市航班的客座率。