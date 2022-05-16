斷不開傳播鏈 北京四區延長居辦閉環管理

因應北京市新冠疫情變化，北京市新聞發言人徐和建15日在疫情記者會中宣布，朝陽區、房山區、順義區、豐台區繼續實行居家辦公、點對點閉環管理。

北京日報報導，14日下午3時至15日下午3時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者55例。其中，豐台區17例、海澱區15例、房山區9例、朝陽區8例，西城區與通州區各3例。

徐和建表示，目前，北京市社會面零星擴散病例與群聚性疫情交織，仍未完全阻斷傳播鏈，與疫情的較量正處於膠著狀態，首都防控形勢嚴峻複雜。要以快制快、快上加快，讓防疫跑在Omicron變種病毒前頭。

徐和建又指，面對突發群聚性疫情和新發社會面病例，務必第一時間鎖定風險點位和人員，管控到位，做到不失一處、不漏一人，加強橫傳聯動，做到日清日結。要把快的要求體現在防疫各個環節，在規定時間內以最快速度完成疫調和密切接觸判定、定位、轉運、隔離等處置措施，把疫情擴散風險降到最低。封（管）控區、集中醫學觀察點、居家觀察等都要嚴格規範管理，防止交叉感染。

北京市疾控中心副主任龐星火指出，北京市新增一起岳各莊市場相關群聚性疫情。透過社會面核酸篩查發現，截至目前共發現15例感染者，其中10例為岳各莊市場工作人員，5例為同住人員，現住地址均位於豐台區，正在進行疫調。

另一方面，北京疫情防控工作領導小組決定，16日、17日、18日連三日，朝陽區、豐台區、石景山區、房山區、順義區等12區繼續進行三輪區域核酸篩查。門頭溝區、平谷區、懷柔區、密雲區、延慶區5個生態涵養區，則進行常態化核酸檢測。

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