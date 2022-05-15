陸鋰電廠搶人 最高漲薪200％

作為新能源汽車的心臟，大陸動力電池的產業格局正加速重構。除了寧德時代、比亞迪等巨頭，有愈來愈多的玩家競相加入，這讓業內工人與專家的行情隨著業者搶人而水漲船高，最大方的業者甚至漲薪幅度達200％，部分企業還提出給員工分房的計畫。

新浪財經報導，Wind資料顯示，相較2020年底，2021年大陸A股78家動力電池概念企業在職員工數量增加19.86萬人，增幅達23.2％，先慧科技、寧德時代、中偉股份、德方納米、贏合科技5家公司在職員工人數增幅更超過100％。鋰電業內人士表示，不論是普工、工程師還是中高端人才，當前行業的擴產擴建潮需要很多人才。

伴隨企業在新能源浪潮下不斷擴張，相關從業人員的薪酬也水漲船高。2021年底，天齊鋰業人均年薪資達人民幣（下同）31.52萬元，位居78家A股企業之首。

數據顯示，有47家A股公司2021年人均薪酬較2020年底增長1萬元以上，26家企業增加2萬元以上，有8家增加5萬元以上。漲幅方面，有22家公司2021年人均薪資較2020年調漲20％以上，其中天際股份、石大勝華、晶瑞電材均在50％以上，保力新人均調薪幅度更超過200％。

報導並指出，企業除了透過調薪搶人之外，為了保障自身的優秀人才不流失，不少業者還推出極具吸引力的股權激勵計畫，譬如寧德時代、比亞迪；蜂巢能源、中創新航等也正在加速準備上市。

另外，有不少總部地處大陸二線以下城市的企業提出給員工分房的計畫，意欲讓部分員工能與企業綁定更深。但有業內人士認為，這種做法雖然不錯，但能否產生預期效果很難說，畢竟三線以下的房子是否值錢，對優秀人才的吸引力有多少，尚有待評估。