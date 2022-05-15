上海16日起 分階段復商復市

上海市副市長陳通15日在疫情記者會中宣布，按照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，嚴格落實各項防疫措施，從16日起，分階段推進復商復市。

香港信報報導，陳通表示，購物中心、商場、超市和百貨公司、便利商店、藥局等商業據點逐步恢復線下營業，推進線上訂、線下送和線下到店消費的服務。

另外，農貿市場有序逐步恢復，批發市場展開無接觸交易，暫停零售業務，菜市場展開集中採購，有序恢復線下營業，合理控制開攤率和客流量。餐飲服務實行線上線下的外賣，理髮、洗染服務實行錯峰限流。

陳通要求，商貿企業應當在恢復經營前，制定防疫方案，對場所環境展開預防性消毒，全面實施場所碼或「數字哨兵」，嚴格把關進門入場、清潔消毒、人員管理、場所限流、證照查驗。也希望顧客遵守各項防疫規定，做好個人防護，掃碼入場，在店內保持適當距離。

大陸14日新增226例新冠病毒本土確診個案，和1,492例本土無症狀感染，都以上海市居多。另外，新增3例死亡病例，都在上海。

在本土確診個案中，上海有166例，北京33例，四川13例，河南、遼寧、貴州、廣東等地也有新增個案。在本土無症狀感染者中，上海有1,203例，四川196例，河南24例，北京8例，其餘分布在多個省市。