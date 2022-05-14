國十條鬆綁救市 陸兩市二孩家庭解限購令

大陸最嚴格的房市調控政策國十條，被視為殺手級的房市調控政策，在執行長達12年後終於鬆綁。

為拯救下滑迅速的經濟，今年以來大陸各地傳出房市調整政策，而南京及東莞為支持改善型購房需求，近日分別針對生育二個孩子及以上的戶籍居民家庭，解除限購令，即可新增購買一套商品住房，同時可享受相關銀行最優惠貸款利率等支持。

南京自11日起執行，東莞則除了允許二孩以上家庭新增購買一套商品住房之外，更提出滿2年如可交易轉讓的重大政策。

2021年底以來，大陸政府開始向頻爆流動性與債務危機的房市吹政策暖風，但3月份新冠疫情在大陸多地散發，嚴厲的封控措施重挫房市買氣，加深經濟下行壓力。中共中央政治局4月 29日曾召開會議提出，支持各地政府從當地實際出發完善房地產政策，並促進房市平穩健康發展。此被業界視為官方調控將進一步鬆綁。

自3月份疫情引發大陸多地封城封控後，2022年第一季GDP年增率僅4.8％，遜於外界預期，也不及官方設定的全年5.5％左右的目標。而稍早「北上廣深」等多城鬆綁限購限貸等措施，仍無法抵消官方對疫情的防控，致使原本屬於旺季的「金三銀四」失靈，3月新房成交量年減竟超過四成。

綜合新浪財經等報導，南京房協微信公眾號宣布，針對生育二個孩子及以上的南京戶籍居民家庭可新增購買一套商品住房，同時可享受相關銀行最優惠貸款利率等支持。

東莞市住建局13日則發布相關通知，出台樓市新政。新政明確：商業銀行要執行好差別化住房信貸政策，合理確定商業性個人住房貸款的首付款比例和貸款利率。將個人住房轉讓增值稅徵免年限由5年調整為2年。

商品住房取得不動產權證滿2年的可以進行交易轉讓。對符合國家生育政策生育二孩或三孩的居民家庭，允許其新增購買一套商品住房。對居民家庭持有或購買雙（多）證房但實質作為一套住房使用的，在核驗購房資格時，該雙（多）證房視作一套商品住房。

對於4月底的中央政治局會議釋放利多，業內專家認為，會議再度強調「房住不炒」，反映政策鬆動仍有底線，但房市調控政策已由「壓」變「穩」，預計後續更多城市將發布穩房市政策，限購、限售、限貸等可望鬆綁。

大陸政府為調控樓價及遏止房市炒風，於2010年4月30日推出《國十條實施細則》，限制北京家庭自2010年5月1日起，只能新購一套商品房，並須填寫《家庭成員情況申報表》，如被發現虛報資料，即不予辦理房產證，之後其他城市隨後陸續實行。

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