陸LNG船接單暴漲 一季頂一年

全球LNG（液化天然氣）船舶製造再次迎來景氣周期，資料顯示，放眼未來市場對LNG的需求，2022年第一季大陸LNG船舶的訂單暴漲，其13艘新LNG船訂單已經超過2021年全年的總載重噸數。

綜合陸媒報導，此前在高技術含量、高附加值的LNG船上，韓國一直處於壟斷地位。但在中國船企加速追趕下，中國船舶工業在大型LNG船舶領域已經形成滬東中華、江南造船、大船集團「三足鼎立」的嶄新局面，一舉改變了單一企業參與國際競爭的劣勢。

克拉克森資料顯示，2022年前3個月，中國造船業拿下了13艘LNGC訂單（Liquefied Natural Gas Carrier液化天然氣運輸船），成績直追2021年全年的訂單數量，該年度中國僅拿下14艘LNG船訂單。

另按載重噸量統計，2022年第一季中國13艘新LNG船訂單合共載重105.8萬載重噸，而2016年至2021年，各年新增訂單載重噸數還不到百噸，分別為17萬噸、37.9萬噸、11.8萬噸、26.1萬噸、34.8萬噸、86.5萬噸。也就是說，中國LNG船在2022年前3個月新增訂單，已超過過去六年任一年度總載重噸數。

IEA表示，2021年全球天然氣需求持續火熱，但全球天然氣上游開發投資不及預期，以及LNG市場整體產能下降這兩大因素，讓天然氣市場供應出現緊張，這已經成為了目前天然氣市場面臨的最大挑戰。

專家指出，烏克蘭戰爭爆發後，全球對LNG這種清潔能源的需求只會越來越高，加上中國政府厲行減碳政策，在水漲船高之下，運輸用的LNG船需求也在直線上升，全球各主要進口國、經營船東提早下達訂單自然不在話下。

申萬宏源交運物流行業首席分析師閆海表示，上一輪的造船的高峰是2003年，2011年達到高點，若按照20年到25年的替代週期來算，2024年造船替代需求將加速到來。