人民幣續貶 交投量縮

人民幣這波貶值下跌還未告終。人民幣兌美元中間價11日報6.7290元，較上個交易日下調156個基本點，不僅四連貶，並再度刷新2020年10月16日以來近19個月新低。中間價的下跌也影響在岸價、離岸價持續走弱，濃厚觀望氣氛影響交投量縮。

另一方面，採行聯繫匯率制度的港元，11日跌至7.85元弱方保證水平，為2019年5月以來首見。

中新網報導，交易員指出，人民幣中間價未止跌回升，代表這波跌勢仍在官方容忍範圍內，受此影響，人民幣在岸價11日維持弱勢格局，全日在6.71元～6.73元震盪，收報6.7274元，較上日小跌47個基點，單日貶幅0.07％。離岸價11日則維持在6.73元～6.76元間波動，截至晚間8點半，報6.7402元，小漲81個基點。

在美元走強的背景下，人民幣自4月下旬以來開啟了一輪快速貶值週期，從6.35元貶值到6.7元區間，貶值幅度逾5％。儘管10日在岸、離岸價一度重回6.68元附近，但也僅是曇花一現，整體下跌趨勢尚未扭轉。

對於下階段人民幣走勢，西南證券認為，短期中美兩國宏觀政策繼續分化，美國政策制定者將注意力集中在控制通膨上、而大陸國內政策以穩增長為導向，仍會給人民幣帶來貶值壓力，預估本輪人民幣匯率或貶值至6.8元附近。

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，不能簡單以「升值」、「貶值」來看人民幣匯率變動，更重要的是匯率保持靈活性，有漲有跌，雙向波動下，更有助於釋放市場壓力，避免預期積累。管濤認為，匯率水準不論如何變化，對於市場主體都是「雙面刃」。而如果人民幣匯率僵化，既會對貨幣政策形成掣肘，同時也會引發投資者擔憂，反而更加不利。