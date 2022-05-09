大陸4月出口年增率2年新低 進口零成長

受新冠疫情多點爆發、上海等經濟重鎮「封城」影響，大陸4月出口（以美元計）年增率放緩至3.9％，雖優於預期但創近兩年低位。進口部分則由上月的衰退轉為零成長。分析認為，疫情持續及多地仍受封控措施影響，預計大陸外貿壓力短期難以消退。此外，出口訂單轉移東南亞等地的情況，也需密切關注。

大陸海關總署9日公布，4月出口年增3.9％，為2020年6月以來最低，但高於市場預估的年增3.2％。3月該數據為年增14.7％。4月進口年增0％，優於市場預期的-3％。上月為-0.1％。4月貿易順差為511.2億美元。

前4個月，出口1.09兆美元，年增12.5％。進口8,814.2億美元，增長7.1％。貿易順差2,129.3億美元，增加42.3％。

同期中國對東協、歐盟、美國、韓國的進出口分別年增7.2％、6.8％、8.7％和8.4％。東協繼續為中國第一大貿易夥伴，占外貿總值的14.6％。

美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為人民幣（下同）1.56兆元，增長8.7％，占總值12.4％。其中，對美國出口1.18兆元，年增12.6％。自美國進口3,871.9億元，年減1.7％。對美貿易順差7,900.5億元，年增21.2％。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析，4月出口增速大降，主要受上海等多個城市封控影響，預計因供應鏈中斷導致製造業者被迫減產甚或停產，5月出口仍持續疲弱。進口數據也是訊號，許多企業需要進口零部件，或受到衝擊，目前復工復產仍較緩慢。

張智威指出，另一個重要問題是，出口訂單多大程度會轉移到印度、越南等新興經濟體，要密切關注。

植信投資研究院高級研究員常冉示警，部分海外經濟體步入貨幣緊縮，尤其美國聯準會（Fed）相對激進升息同時開啟縮表，海外流動性收緊將帶來外需收縮。江海證券首席經濟學家屈慶則認為，未來一段時間進出口仍有下滑壓力，一旦疫情緩和後，進出口將會恢復。